Kopitar zadel dvakrat, Kralji izgubili drugič v sezoni

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na uvodu v novo sezono severnoameriške lige NHL na domačem ledu v dvorani Crypto.com Arena izgubili še drugič zapovrstjo. Po uvodnem porazu proti moštvu Colorado Avalanche (2:5) so tokrat po izvajanju kazenskih strelov s 5:6 klonili še proti ekipi Carolina Hurricanes.

Anže Kopitar, ki je vstopil že v svojo 18. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, se je prvič letos vpisal med strelce v drugi tretjini. Slovenec je ob igralcu več na ledu po podajah Adriana Kempeja in Kevina Fiale znižal zaostanek Kraljev za Orkani na 2:4. Ko se je že zdelo, da bodo gostitelji še drugič zapored po rednem delu led zapustili sklonjenih glav, pa je Kopitar v 19. minuti zadnje tretjine dosegel gol za izenačenje (5:5) in podaljšek. Podajalca sta bila Carl Grundstrom in Fiala.

Adrian Kempe in dvakratni strelec Anže Kopitar

V podaljšani igri zadetkov ni bilo, pri izvajanju kazenskih strelov pa so bili spretnejši gosti. Za domače sta bila pri strelih uspešna Pierre-Luc Dubois in Trevor Moore; Kopitar je zgrešil, gostom pa so zmago na gostovanju prinesli Sebastian Aho, Martin Nečas in Jordan Martinook. Naslednja tekma Kralje čaka v sredo, ko bodo prvič v sezoni odšli na gostovanje. Prvi tekmec v gosteh je Winnipeg.

V Torontu so domači Maple Leafs s 7:4 premagali Minnesoto Wild, še na drugi tekmi zaporedoma pa se je s hat-trickom izkazal Auston Matthews. S tem je postal komaj peti igralec v zgodovini lige NHL, ki mu je uspelo po tri gole zadeti na uvodnih dveh tekmah sezone po Aleksu Ovečkinu (2017/18), Cyju Dennenyju (1917/18), Joeju Malonu (1917/18) in Regu Noblu (1917/18). Vegas Golden Knights, branilci Stanleyjevega pokala, so postali prvi, ki so v sezoni nanizali tri zaporedne zmage, potem ko so na domačem ledu s 4:1 ugnali Anaheim Ducks. Na tretji tekmi v petih dneh je Jack Eichel je dosegel gol in podajo, vratar Adin Hill pa je za domače zbral 22 obramb. "To je očitno še ena dobra stvar: če osvojiš Stanleyjev pokal, nimaš veliko premora. Prideš na priprave, se malo otreseš rje, nato pa se takoj počutiš, kot da nisi nikoli odšel. Tako smo v novi sezoni le nekako nadaljevali predstave iz prejšnje," je po zmagi dejal Chandler Stephenson, ki se je prav tako vpisal med strelce.

