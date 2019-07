Kopitar želi, da Kingsi znova zaigrajo z zmagovalno miselnostjo

Za najboljšim slovenskim hokejistom Anžetom Kopitarjem so prvi tedni priprav na 14. sezono v ligi NHL. Po slabi prejšnji sezoni se želi zdaj kar najbolje pripraviti na prihajajočo in zaenkrat je s potekom priprav zadovoljen. Upa, da bodo novi trener in mlade okrepitve v moštvo vnesli svežino in da Kingsi znova zaigrajo z zmagovalno miselnostjo.