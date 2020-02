Kopitar: Zmaga na Jesenicah je le prvi korak do končnega cilja

Zadnji slovenski nasprotnik v Podmežakli so bili japonski hokejisti, ki so se vnovič izkazali za trdoživega tekmeca. Kljub veliki terenski premoči Kopitarjevih varovancev je bilo treba do izenačujočega zadetka Jana Urbasa čakati vse do šeste minute druge tretjine, nato so se sprostili tudi ostali napadalci, kar je privedlo do skupno šestih zadetkov v japonski mreži.



Selektor 'risov' Matjaž Kopitarje ob druženju s predstavniki domače 'sedme sile' priznal, da je pričakoval točno takšen obračun, saj so Japonci znani po svoji nepopustljivosti in borbenosti, a je obenem izpostavil, da je bilo treba le doseči tisti prvi zadetek za lažje nadaljevanje tekme. "Ko je prvič plošček končal za hrbtom japonskega vratarja, sem vedel, da bo lažje nadaljevati. Znani so kot dobri drsalci, toda na naši strani je več tehničnega znanja kot tudi izkušnje. Zadovoljni smo z opravljenim prvim delom naloge, a se po drugi strani zavedamo, da nismo storili še ničesar," je pod uspešen podaljšan jeseniški konec tedna črto povlekel selektor Kopitar in se z mislimi že usmeril k naslednjim reprezentančnim izzivom.