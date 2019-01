Kopitar zmagal v Dončićevem mestu in mu podaril dres kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Dallasu, kjer v ligi NBA domuje in uspešno igra njegov rojak, Luka Dončić. Kralji so premagali teksaške zvezde z 2 : 1, s čimer so splezali iz NHL-kleti, saj niso več najslabša ekipa prvenstva NHL. Dustin Brownje dosegel redek gol kraljev z igralcem več v uvodni tretjini, vratar Jack Campbellpa je zbral 29 obramb, od tega 17 v zadnji tretjini. Malo je manjkalo, da bi ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, a ga je minuto pred koncem tekme premagalEsa Lindell. Za vodstvo z 2 : 0 je za goste v drugi tretjini zadel Carl Hagelin.

Malo več kot 20 minut je na ledu preživel tudi Kopitar, v tem času pa je proti vratom Dallasa sprožil tri strele, a ostal brez točke.

Los Angeles Kings sicer tudi po današnji zmagi nad zvezdami, ki so izgubile še četrto tekmo zapored, ostajajo najslabša ekipa pacifiške skupine, a so v skupnem točkovanju lige preskočili kar dve ekipi, Chicago in Ottawo. Naslednja tekma kralje čaka v soboto, ko bodo pri Colorado Avalanche končali gostovanje treh tekem.