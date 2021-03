Kopitar do sedmega gola, Kralji pa so nadigrali sosede iz Anaheima

Anže Kopitar,ki je odigral slabih 18 minut, je dosegel gol ob igralcu več za vodstvo z 2:0 v 26. minuti tekme. To je bil za Hrušičana še sedmi zadetek to sezono v ligi NHL, skupno pa je še na šesti tekmi zaporedoma dosegel vsaj točko in je na lestvici NHL na sedmem mestu. Adrian Kempe je za Kralje dosegel dva zadetka, vratar Troy Grosenick pa je na svoji prvi predstavi v ligi NHL po skoraj šestih letih in pol zbral 33 obramb.

V strelih je bilo 37:34 za Los Angeles. Poleg kapetana Kopitarja in Kempeja sta za Kingse, ki so prvič to sezono v treh poskusih premagali Anaheim, zadela še Andreas Anthanasiou in Alex Iafallo. Naslednja tekma Kralje čaka v petek v gosteh pri moštvu Colorado Avalanche, trenutno so na petem mestu zahodne divizije (West D.) z 28 točkami, vodilni Vegas jih je zbral 33.