Kopitar s Kralji s porazom zaključil sezono

Za kapetana Los Angeles Kingsov Anžeta Kopitarja in soigralce se je s tekmo proti Coloradu končala letošnja klubska sezona 2020/21. Kralji iz mesta angelov so ostali brez nastopa v končnici, na zadnji tekmi rednega dela sezone so v gosteh v Denverju morali priznati premoč domači zasedbi (5:1). Kopitar je sezono končal s 50 točkami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Razpored zadnjih tekem ni bil naklonjen Kraljem. Za finale sezone so se ravno dvakrat srečali z najboljšo ekipo rednega dela in obakrat izgubili. Ekipa Colorado Avalanche je z zaporednima zmaga nad Kopitarjevimi kralji ter peto zmago po vrsti osvojila predsednikov pokal za najboljšo ekipo rednega dela sezone. Izzivalci za naziv najboljšega moštva rednega dela, Vegas Golden Knightsi, bi osvojili predsednikov pokal, če bi Avalanche doživeli poraz proti Kraljem. Šlo je za scenarij, ki se ni uresničil. Colorado je sezono končal na vrhu razpredelnice lige NHL in na vrhu skupine Honda West z 82 točkami, toliko točk imajo tudi hokejisti iz Las Vegasa, a je bila statistika na strani Kolorada. Edini zadetek za Kingse je na zadnji tekmi rednega dela sezone prispeval Sean Walker. Za domačo zasedbo je Tyson Jost zadel dvakrat, med strelce so se vpisali še Pierre-Edouard Bellemare, Joonas Donskoi in Andre Burakovsky. icon-link Statistika Anžeta Kopitarja za sezono 2020/2021 FOTO: Sofascore.com Anže Kopitar, ki je sprožil dva strela v okvir vrat, je sezono 2020/21 končal s skupnim izkupičkom 50 točk. Na odigranih 56 tekmah se je trinajstkrat vpisal med strelce golov, dodal pa je še 37 podaj. Kljub temu da ne bo zaigral v končnici in ne bo del finalnih bojev za naslov prvaka, Stanleyjev pokal, pa je za 33-letnega Hrušičana letošnje leto vseeno zelo posebno. Postal je del elitne skupine igralcev lige NHL z doseženimi 1000 točkami. V ligi NHL je v petnajstih sezonah odigral 1129 tekem, na katerih je vpisal 346 golov in dosegel še 654 asistenc. St. Louis Blues je gostil zasedbo Minnesota Wild in zmagal s 7:3, Vancouver Canucksi pa so v kanadskem derbiju gostovali pri Calgary Flamesih, ki so dobili tekmo s 4:1. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prve tekme končnice bodo onstran Atlantika na sporedu že konec tega tedna. Z razpletom v skupini Honda West sta znana tudi zadnja para končnice: Colorado Avalanche se bo pomeril z ekipo St. Louis Blues, Vegas Golden Knights pa se bo pomeril z moštvom Minnesota Wild. V prvem krogu končnice se obetajo sila zanimivi kanadski obračuni v skupini Scotia North. Toronto Maple Leafs se bodo v naslednji krog skušali prebiti preko Montreal Canadiens, Edmonton Oilers pa čakajo Winnipeg Jets. V skupini Massmutual East se bodo Pittsburgh Penguins merili z New York Islanders, hokejiste Washington Capitals pa čakajo tekmeci Boston Bruins. V skupini Discover Central sta para Carolina Hurricanes – Nashvillle Predators ter Florida Panthers – Tampa Bay Lightning. icon-expand Kralji so izgubili tudi drugo tekmo proti Coloradu. FOTO: AP Izidi:

St. Louis Blues – Minnesota Wild 7:3 Calgary Flames – Vancouver Canucks 4:1 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 5:1 (Anže Kopitar sprožil dva strela na gol, odigral 19 minut za Kings) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke