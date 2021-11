Kopitar do treh točk, Kralji pa do zmage po petih porazih

Kingsi so vpisali deveto zmago sezone (imajo tudi osem porazov), Anže Kopitar pa je sodeloval pri treh od štirih golov. Z novimi tremi točkami je Hrušičan zbral 21 točk (na 20 tekmah, osem golov, 13 podaj). Kopitar je več kot točko dosegel na 250 tekmah, odkar je v sezoni 2006/07 prišel v NHL. S tem je na šestem mestu večne lestvice najmočnejše hokejske lige na svetu, pred njim so le Sidney Crosby (366), Aleksander Ovečkin (354), Jevgenij Malkin (299), Patrick Kane (293) in Nicklas Backstrom (258). Z 21 točkami je Kopitar v tej sezoni na 15. mestu po doseženih točkah, na čelu so Nemec Leon Draisaitl (40) in Connor McDavid (36), Edmontonova hokejista, ter Ovečkin (prav tako 36).

Za gostitelje so gole dosegli Viktor Arvidsson v 5. minuti tekme, Carl Grundström v 31. in nato še v 60. minuti (v prazno mrežo 34 sekund pred koncem tekme), ter Artur Kalijev v 34. minuti. Connor Brown in Michael Del Zotto sta bila strelca za Senatorse, ki so izgubili petič v nizu.

"Obupno smo si želeli zmage, ker ta pomaga k vzdušju, ne glede na to, kako do nje prideš. Pomembno je tudi, da smo do nje tokrat prišli s kar dobro igro," je dejal trener Kopitarjeve ekipe Todd McLellan.

V strelih je bilo 37:32 za Kralje, ki so z zmago prekinili negativno serijo petih zaporednih porazov. Los Angeles je v pacifiški skupini na šestem mestu, v zahodni konferenci pa na 12. mestu (21 točk).

Edmonton Oilers so s 3:2 v Las Vegasu ugnali Golden Knightse in imajo s 30 točkami le točko zaostanka za Carolino, Washingtonom, Florido in Torontom. Oba najboljša strelca lige v dresu Oilersov sta tokrat ostala praznih rok. Je pa zato njun soigralec Kris Russell šestkrat blokiral strele tekmecev, kar mu je na 890 tekmah uspelo 2003-krat ter na je prvem mestu tega statističnega podatka NHL prehitel nekdanjega branilca Chicaga Brenta Seabrooka (1998). Ta podatek v ligi spremljajo sicer šele od sezone 2005/06.