Domač poraz Los Angelesa, Kopitar tokrat brez točke

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu izgubili, igralci Philadelphie Flyers so bili boljši s 4:2 ter so končali niz osmih tekem Kraljev, na katerih so dosegli najmanj točko. Kapetan domačih in slovenski zvezdnik Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce in podajalce.

Hrušičan Anže Kopitar je v 17 minutah in 21 sekundah dvakrat sprožil na vrata gostov. Morgan Frost je dosegel dva gola, Owen Tippett gol in podajo, Sean Walker pa dve asistenci za Flyerse. Tippett in dvakrat zaporedoma Frost sta poskrbela za vodstvo gostov s 3:0. Šele nato sta Cala Petersena (35 obramb) premagala Carl Grundström in Adrian Kempe, vmes je za 4:1 zadel še Cam Atkinson. Izidi:

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 5:4 Winnipeg Jets - Dallas Stars 2:3 Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:2 (podaljšek) Ottawa Senators - Calgary Flames 4:1 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 0:4 Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 5:2 New York Islanders - Washington Capitals 1:4 Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 4:0 Nashville Predators - Arizona Coyotes 5:7 Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:8 Seattle Kraken - Edmonton Oilers 1:4 Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers 2:4

(Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce za Kings)