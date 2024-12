Kopitar blesti in zabija, a je 'opazil': Ne zdi se, da postajam kaj mlajši

" Nismo kaj veliko spreminjali na zadnjih nekaj tekmah, če primerjamo prvo in zadnjo tretjino. Le nadaljevali smo svoj način igre, veliko delamo, garamo. Tokrat se je izšlo, medtem ko je dan prej trajalo nekaj dlje, ko smo izsilili podaljšek. Tudi danes smo pokazali karakter, odločnost in se vrnili ," je po dvoboju, kot ga navaja LA Kings Insider , dejal Kopitar.

Slovenski as je sicer 206. v karieri sodeloval pri zmagovitem zadetku ekipe. Večkrat so svoj delež v to statistiko prispevali le Sidney Crosby (265), Aleksander Ovečkin (235), Jevgenij Malkin (225) in Patrick Kane (207).