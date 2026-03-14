Hokej

Kopitarjev gol za pomembno zmago kraljev v New Yorku

New York, 14. 03. 2026 08.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja le še točka loči, da bi izenačil rekord Marcela Dionneja v zgodovini ekipe Los Angeles Kings, potem ko je v severnoameriški ligi NHL dosegel gol za zmago kraljev v New Yorku nad Islanders s 3:2.

Anže Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je na 1504 tekmah za Kings dosegel 1306 točk (448 golov, 858 podaj). Marcel Dionne, ki je za kralje igral med letoma 1975 in 1987, je pred njim, na 921 tekmah je zbral 1307 točk (550 golov, 757 podaj).

"Kopitar je vodja te skupine fantov in igral je res dobro," je o svojem kapetanu dejal začasni trener Kingsov D.J. Smith. "Še naprej pritiska. Naš cilj je, da še naprej igramo dobro in zmagujemo tekme, da si zagotovimo možnost uvrstitve v končnico. On je pomemben razlog, da napredujemo."

Poleg Kopitarja sta zadela tudi Trevor Moore in Adrian Kempe, vratar Darcy Kuemper je imel 21 uspešnih posredovanj. Los Angeles se je za točko premaknil pred San Jose Sharks v boju za drugo posebno povabilo za končnico Stanleyjevega pokala iz zahodne konference.

Emil Heineman je dosegel dva gola, Bo Horvat pa dve podaji za Islanders, ki so pred tem dobili dve tekmi zapored. Ilija Sorokin je zbral 24 obramb. Najprej ga je premagal Moore v četrti minuti prve tretjine za vodstvo z 1:0. Blokiral je met Scotta Mayfielda, nato pa se je s prodorom prebil in premagal Sorokina.

Kopitar je v začetku 14. minute povišal vodstvo na 2:0. Podajo Mikeya Andersona, ki je bil na levi strani, je odbil pri desni vratnici. Kempe je sredi predzadnje tretjine povišal vodstvo na 3:0. Heineman je v drugi tretjini dosegel prvi gol za gostitelje, drugega pa v tretji minuti tretje tretjine, potem se izid ni več spremenil.

V edini preostali tekmi večera lige NHL je Robert Thomas dosegel gol devet sekund pred koncem podaljška, s čimer so se St. Louis Blues v Enterprise Centru zbrali po zaostanku z 0:2 in zmagali proti Edmonton Oilers s 3:2.

Cam Fowler je imel gol in podajo, tretji gol je dosegel Pius Suter. Vratarja zmagovite zasedbe Joela Hoferja (36 obramb) sta pred tem premagala Connor McDavid in Kasperi Kapanen, v vratih Edmontona je Connor Ingram zaustavil 22 strelov.

Liga NHL, izida:
New York Islanders - Los Angeles Kings 2:3
(Anže Kopitar gol v 20:53 min. za LA Kings).

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 3:2 (podaljšek)

hokej na ledu nhl los angeles kings anže kopitar new york islanders

