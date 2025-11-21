Kopitar prispeval gol ob tesnem porazu Kingsov proti San Joseju

Adrian Kempe je 59 sekund pred koncem rednega dela izid izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek, v katerem pa ni bilo golov. V kazenskih strelih je bil edini uspešen Philipp Kurashev. Slednji je lani na svetovnem prvenstvu s Švico osvojil srebrno medaljo. Na letošnjem prvenstvu zaradi poškodbe zapestja ni igral.
Kurashev je obenem proti kraljem slabe tri minute pred koncem domače še tretjič popeljal v vodstvo. Preostali trije goli v rednem delu so padli v uvodni tretjini, obakrat pa so povedli domači. Najprej je sredi tretje minute prvi zadel Adam Gaudette, deset sekund pred koncem tega dela igre pa je za 2:1 poskrbel Ty Dellandrea. Vmes je v začetku 17. minute na 1:1 izid poravnal Joel Armia.
Liga NHL, izidi:
Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 2:3 (podaljšek)
Montreal Canadiens - Washington Capitals 4:8
Detroit Red Wings - New York Islanders 0:5
Florida Panthers - New Jersey Devils 1:0
Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek)
Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 2:1 (podaljšek)
Chicago Blackhawks - Seattle Kraken 2:3
Colorado Avalanche - New York Rangers 6:3
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:4
Vancouver Canucks - Dallas Stars 2:4
Anaheim Ducks - Ottawa Senators 2:3
San Jose Sharks - Los Angeles Kings 4:3 (kazenski streli)
(Anže Kopitar gol in podaja za LA Kings).
