Kopitar prispeval gol ob tesnem porazu Kingsov proti San Joseju

Adrian Kempe je 59 sekund pred koncem rednega dela izid izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek, v katerem pa ni bilo golov. V kazenskih strelih je bil edini uspešen Philipp Kurashev. Slednji je lani na svetovnem prvenstvu s Švico osvojil srebrno medaljo. Na letošnjem prvenstvu zaradi poškodbe zapestja ni igral.

Kurashev je obenem proti kraljem slabe tri minute pred koncem domače še tretjič popeljal v vodstvo. Preostali trije goli v rednem delu so padli v uvodni tretjini, obakrat pa so povedli domači. Najprej je sredi tretje minute prvi zadel Adam Gaudette, deset sekund pred koncem tega dela igre pa je za 2:1 poskrbel Ty Dellandrea. Vmes je v začetku 17. minute na 1:1 izid poravnal Joel Armia.