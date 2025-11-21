Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Kopitar prispeval gol ob tesnem porazu Kingsov proti San Joseju

San Jose, 21. 11. 2025 07.58 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Hokejisti San Jose Sharks so v severnoameriški ligi NHL doma po kazenskih strelih s 4:3 premagali Los Angeles Kings. Slovenski kapetan gostov Anže Kopitar je zadel za izenačenje na 2:2 po minuti in 47 sekundah druge tretjine.

Adrian Kempe je 59 sekund pred koncem rednega dela izid izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek, v katerem pa ni bilo golov. V kazenskih strelih je bil edini uspešen Philipp Kurashev. Slednji je lani na svetovnem prvenstvu s Švico osvojil srebrno medaljo. Na letošnjem prvenstvu zaradi poškodbe zapestja ni igral.

Kurashev je obenem proti kraljem slabe tri minute pred koncem domače še tretjič popeljal v vodstvo. Preostali trije goli v rednem delu so padli v uvodni tretjini, obakrat pa so povedli domači. Najprej je sredi tretje minute prvi zadel Adam Gaudette, deset sekund pred koncem tega dela igre pa je za 2:1 poskrbel Ty Dellandrea. Vmes je v začetku 17. minute na 1:1 izid poravnal Joel Armia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NHL, izidi:
Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 2:3 (podaljšek)

Montreal Canadiens - Washington Capitals 4:8

Detroit Red Wings - New York Islanders 0:5

Florida Panthers - New Jersey Devils 1:0

Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 2:1 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Seattle Kraken 2:3

Colorado Avalanche - New York Rangers 6:3

Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:4

Vancouver Canucks - Dallas Stars 2:4

Anaheim Ducks - Ottawa Senators 2:3

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 4:3 (kazenski streli)
(Anže Kopitar gol in podaja za LA Kings).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl los angeles kings anže kopitar san jose sharks
Naslednji članek

Zimzeleni Ovečkin z 904. golom pripomogel k novi zmagi Washingtona

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363