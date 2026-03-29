Kopitarjev gol premalo za razpoloženi Utah

Mihail Sergačev je prispeval štiri podaje, Nick Schmaltz in Jack McBain pa sta zadela preostala gola za Utah Mammoth, ki so izgubili prejšnji tekmi. Clayton Keller je prispeval še dve podaji za zmagovite goste, Karel Vejmelka pa je zbral 29 obramb.
Poleg Anžeta Kopitarja ob koncu 18. minute prve tretjine je Vejmelko premagal še Adrian Kempe, ki je po samostojni akciji v peti minuti zadnjega dela poskrbel za 2:5 ter za svojo drugo točko na tekmi. Darcy Kuemper je v 16 strelih mamutov prejel pet golov, preden ga je na začetku tretje tretjine zamenjal Anton Forsberg, ki je zbral 11 obramb.
Los Angeles, ki je začel serijo sedmih tekem na domačem ledu, je po petem porazu na zadnjih šestih tekmah ohranil točko zaostanka za Nashville Predators v boju za drugi wild card za uvrstitev v končnico.
Liga NHL, izidi:
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:2
New York Islanders - Florida Panthers 5:2
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:2
Boston Bruins - Minnesota Wild 6:3
Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 3:6
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:2
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 2:3
Buffalo Sabres - Seattle Kraken 3:2 (kazenski streli)
St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs 5:1
Nashville Predators - Montreal Canadiens 1:4
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 2:4
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 3:5
Los Angeles Kings - Utah Mammoth 2:6
(Anže Kopitar: gol v 18:25 minute za LA Kings).
Calgary Flames - Vancouver Canucks 7:3
Vegas Golden Knights - Washington Capitals 4:5 (kazenski streli)
