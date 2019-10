Kopitarjeva gol in podaja dovolj za zmago nad Nashvillom

Odločilni zadetek za kralje je 59 sekund pred koncem tekme prispeval Alex Iaffalo, ki je domače moštvo po šoku po treh prejetih zadetkov v zadnji tretjini znova popeljal v vodstvo. V zadnji minuti tekme sta nato za potrditev druge zmage v sezoni zadela še Dustin Brown, eno od podaj je prispeval Kopitar, in Drew Doughty.

Predatorji so sicer povedli po manj kot petih minutah igre, a prednost kmalu izpustili. Domačini so v vodstvo tako prvič prišli po dobrih 11 minutah igre, ko je za 2:1 zadel Kopitar. Prednost so kralji nato povečali še z dvema zadetkoma v drugi tretjini. V zadnji tretjini pa bi skoraj sledil preobrat gostov. Že v drugi minuti je vodstvo znižal Viktor Arvidsson, z dvema goloma v 34 sekundah pa so izenačili 8 minut in 30 sekund pred koncem tekme.