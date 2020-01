Kopitarjeva podaja ključna za zmago Kingsov

"Počutim se zelo dobro, to je sijajna zmaga za naše fante,"je po obračunu dejal Iafallo. "Ostali smo zbrani v vseh treh tretjinah ledene ploskve. Upam, da je kdo pobral zmagoviti plošček za očetov bar," je še v smehu sklenil junak obračuna. Kljub zmagi Anžeta Kopitarja kralji ostajajo na predzadnjem mestu celotne lige s 43 točkami. Za New Jersey Devils zaostajajo eno točko. Slednji na vzhodu zasedajo predzadnje mesto, slabši je le Detroit z vsega 28 točkami.

Nashville po kazenskih strelih do zmage proti Devilsom

V noči na petek so Devilsi iz New Jerseya prav tako odigrali podaljšek proti Nashville Predators in izgubili po kazenskih strelih s 5:6. Moža odločitve sta bila Šved Filip Forsberg in Kanadčan Matt Duchene. Za domače je v prvi seriji zadel Rus Nikita Gusev.