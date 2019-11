Kopitarjeva podaja premalo za uspeh Kraljev v Ottawi

Kralji so sicer prvič dosegli prednost, ko je v 7. minuti druge tretjine po podaji Kopitarja zadel Dustin Brown.



Medtem je v ligi bila v pretekli noči prekinjena najdaljša aktivna serija zmag. New York Islandersi, ki so pred tem desetkrat po vrsti slavili, so na domačem ledu izgubili po podaljšku s Pittsburgh Penguinsi s 3:4. Da bi bil poraz še toliko bolj boleč, je moštvo iz New Yorka zapravilo vodstvo s tremi zadetki po prvih dveh tretjinah.

Los Angeles bo naslednjo tekmo odigral v noči na nedeljo, ko bo nadaljeval serijo gostovanj v Kanadi s tekmo v Montrealu.

Liga NHL, izidi:

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 3:2 (po podaljšku)

(Anže Kopitar s podajo v 24:33 minute igre)

Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 2:1 (po podaljšku)

Florida Panthers - Washington Capitals 4:5 (po podaljšku)

New York Islanders - Pittsburgh Penguins3:4 (po podaljšku)

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 3:2 (po podaljšku)

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:4

Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 5:2

Colorado Avalanche - Nashville Predators 9:4

Calgary Flames - New Jersey Devils 5:2

Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 2:3

San Jose Sharks - Minnesota Wild 6:5