Kopitarjevi dve podaji za zmago kraljev nad Torontom

Hokejisti Los Angeles Kings so ponoči v severnoameriški hokejski ligi NHL na domačem ledu ugnali Toronto Maple Leafs s 4:2. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev, Anže Kopitar, je v statistiko vpisal dve podaji.

Kanadsko moštvo je sicer povedlo v prvi tretjini, ko je bil iz neposredne bližine uspešen John Tavares. V drugem delu igre je sledil preobrat domačih, po vrsti so zadeli Adrian Kempe, Viktor Arvidsson in Gabriel Vilardi. Pri prvem in tretjem zadetku je podajo prispeval prav slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Še pred koncem druge tretjine je Toronto znižal prek Pierra Engvalla, nato pa je v tretji minuti zadnjega dela igre usodo gostov po ukradenem ploščku zapečatil Kevin Fiala. Cal Petersen je v vratih Los Angelesa ustavil 26 strelov in svoji ekipi pomagal do druge zmage na zadnjih treh tekmah ter skupno pete po desetih. Petintridesetletni Kopitar je na ledu prebil 21:29 minute, v tem času pa proti vratom javorovih listov sprožil en strel. Tretjič v sezoni je dvoboj končal z vsaj dvema točkama, skupno pa je na desetih tekmah zdaj pri golu in osmih podajah.

Pri Los Angelesu je statistično najboljši Vilardi s sedmimi goli in štirimi podajami, devet točk je dosegel tudi Kevin Fiala (2 gola, 7 podaj). "Trenutno na ledu nimamo bolj samozavestnega fanta, kot je Vilardi," je po tekmi dejal Kopitar. "Lepo ga je videti, kako blesti. Imel je nekaj zahtevnih, nepredvidljivih let, zato je dejstvo, da je tako dobro začel sezono, toliko boljše za nas. Vesel sem zanj in potrebovali ga bomo, če bomo želeli tekmovati z najboljšimi," je še dodal Hrušičan, ki je prek luže odigral 1220 tekem in v statistiko vpisal 1076 točk. Pri 715 točkah pa je po 496 odigranih tekmah Connor McDavid. Kapetan Edmonton Oilers je ponoči z golom in dvema podajama pomagal svoji ekipi do gostujoče zmage s 3:2 v derbiju proti Calgary Flames. V "bitki za Alberto" je dva gola dosegel Zach Hyman, Stuart Skinner pa je obranil 40 strelov za šesto zmago naftarjev in drugo mesto na zahodu (12 točk) za Vegas Golden Knights (14). McDavid je po devetih tekmah z devetimi goli in prav toliko podajami najboljši strelec lige.

Eden najboljših strelcev v zgodovini, Aleksander Ovečkin, pa je ponoči ob gostujoči zmagi Washington Capitals proti Nashville Predators (3:0) dosegel 784. zadetek v karieri. Na tretjem mestu večne lestvice sta pred njim le Gordie Howe (801) in Wayne Gretzky (894). Na preostalih tekmah so prvaki, Colorado Avalanche, izgubili proti New York Islanders s 4:5, lanski finalisti, Tampa Bay Lightning, pa so s 4:3 ugnali San Jose Sharks. New York Rangers so s 6:3 premagali Dallas Stars, Florida Panthers so bili s 5:3 boljši od Ottawa Senators. Edini "hat-trick" je ponoči dosegel Christian Dvorak ob zmagi svojih Montreal Canadiens proti St. Louis Blues s 7:4. Liga NHL, izidi:

Dallas Stars - New York Rangers 3:6

Florida Panthers - Ottawa Senators 5:3

San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 3:4

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 4:2

(Anže Kopitar; 2 podaji, en strel v 21:29 minute za LA Kings).

St. Louis Blues - Montreal Canadiens 4:7

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 3:4 (podaljšek)

Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks 4:3 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Minnesota Wild 2:1

New York Islanders - Colorado Avalanche 5:4

Nashville Predators - Washington Capitals 0:3

Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins 3:1

Calgary Flames - Edmonton Oilers 2:3