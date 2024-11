Los Angeles Kings uspešen na gostovanju v Anaheimu

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL v gosteh z 2:1 premagali Anaheim Ducks. Anže Kopitar se tokrat v 20:41 minute na ledu ni vpisal med strelce ali podajalce. Kralji so slavili na drugi tekmi zapored in 13. v sezoni, z 29 točkami pa so trenutno druga zasedba pacifiške divizije in četrta ekipa zahodne konference.

Junak večera je bil Erik Portillo, ki je na svojem debiju v ligi NHL zbral 28 obramb. Anaheim je sicer v vodstvo v začetku druge tretjine popeljal Ryan Strome, za Los Angeles pa sta nato zadela Alex Turcotte in Alex Laferriere, slednji je bil tudi asistent pri prvem golu. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je odigral že kar 700. tekmo kariere v gosteh. V tem pogledu je med aktivnimi igralci na četrtem mestu, več tekem so odigrali zgolj Ryan Suter (728), Aleks Ovečkin (725) in Brent Burns (714). Naslednjo tekmo bodo kralji odigrali že ponoči po slovenskem času, ko bodo uro čez polnoč doma gostili Ottawa Senators. 37-letni Hrušičan po dvoboju brez točke ostaja pri sedmih golih in 20 podajah na 24 tekmah letošnje sezone.

Anthony Mantha FOTO: AP icon-expand

Sinoči so onstran Atlantika odigrali 14 tekem. Vodilna ekipa pacifiške skupine Vegas Golden Knights je s 4:3 premagala vodilno zasedbo lige Winnipeg Jets. Slednji imajo na vrhu lige in zahoda zdaj 36 točk, tretji na zahodu Vegas pa 33. Za zlate viteze sta bila dvakrat natančna Brett Howden in Ivan Barbašev, po dve podaji ob četrti zmagi Vegasa na petih tekmah pa sta prispevala Jack Eichel in Pavel Dorofejev. Pri Winnipegu je dva gola dosegel Cole Perfetti. Po vrhunskem začetku 15 zmag na 16 tekmah so Jets zdaj izgubili drugič zapored in še petič na zadnjih osmih tekmah. Na vzhodu so s 34 točkami vodilni New Jersey Devils, ti so tokrat v gosteh s 5:4 odpravili Detroit Red Wings, tri gole pa so dosegli ob igri z igralcem več na ledu, ko so se med strelce vpisali Dougie Hamilton, Timo Meier in Jack Hughes. Devils so zabeležili deveto zmago na zadnjih 12 tekmah. Pri Detroitu je še na peti tekmi zapored zadetek dosegel Lucas Raymond, Vladimir Tarasenko je prispeval gol in podajo.

Max Picioretty FOTO: AP icon-expand

Washington Capitals, druga ekipa vzhoda, je po preobratu in podaljšku s 5:4 doma strla New York Islanders. Za hokejiste iz prestolnice, ki so ob vstopu v zadnjo tretjino zaostajali z 2:4, je zmagoviti gol po 1:20 minute podaljška dosegel Jakob Chychrun. Tom Wilson je v tretji zaporedni zmagi Washingtona dosegel dva gola, gol in dve podaji, je dodal Dylan Strome, tri podaje pa Connor McMichael. Za Islanders je Simon Holmstrom prvič v karieri dosegel dva gola na tekmi, Anders Lee je vpisal gol in dve podaji. Newyorčani so izgubili tretjič zapored in šestič na sedmih tekmah, čeprav so na petih izmed teh še vodili v sklepni tretjini. Minnesota Wild je bila s 3:2 boljša od Chicago Blackhawks. Drugi ekipi zahodne konference je zmago z dvema goloma zagotovil Jared Spurgeon. Dvoboj tretje in četrtouvrščene ekipe na vzhodu med Carolina Hurricanes in Florida Panthers pa so s 6:3 dobili aktualni prvaki lige iz Floride. Izidi:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:1 Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:2 Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 3:4 (podaljšek) Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:5 Washington Capitals - New York Islanders 5:4 (podaljšek) Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:6 Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 5:2 Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:3 (podaljšek) Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 1:2

(Anže Kopitar brez golov in podaj v 20:41 minute za Los Angeles) San Jose Sharks - Seattle Kraken 8:5 Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:2 Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4:3 Dallas Stars - Colorado Avalanche 5:3 Utah Hockey Club - Edmonton Oilers 3:4 (podaljšek)