Kopitarjevi Kralji brez izstreljenega naboja proti Carolini

"Izkoristili so eno od naših napak. Nam to ni uspelo. Gre za ekipo, ki je lani bila med štirimi najboljšimi. Težko je igrati proti njim. Ne pustijo ti ničesar," je dodal McLellan.

Anže Kopitar je na ledu preživel 19 minut in 57 sekund, v tem času je na gol Mrazka sprožil dva strela. Kralji so sicer odigrali tri solidne tretjine, predvsem v prvi so bili boljši v napadu, ko so na gol češkega vratarja sprožili 17 strelov. Tudi na koncu tekme je bilo razmerje strelov v korist Los Angelesa. "Mislim, da je bila zelo enakovredna tekma. V določenih trenutkih smo igrali, kot si želimo. Moramo nadaljevati s trdim delom. Nisem pretirano razočaran, ker je bil odnos pravi. Imamo voljo, da popravimo stvari," je po tekmi dejal trener kraljev Todd McLellan .

Carolina je trenutno najboljša ekipa lige NHL, proti kraljem je zabeležila šesto zmago na sedmi tekmi. Eden ključnih mož ob zmagi je bil vratar Petr Mrazek , ki je zbral 31 obramb in vpisal 19. shutout v karieri. Njegov vratarski kolega pri Kings Jack Campbell je ustavil 21 strelov.

Tekmo pa se je slabo končala za Kopitarjevega soigralca Drewa Doughtyja, ki je ob koncu tekme dobil udarec s strani kapetana CarolineJordana Staala. Doughty pa je po trku z ogrado je sam oddrsal v slačilnico. "Čakajo ga pregledi. Počuti se dobro, to je dober znak, ampak to je vse, kar lahko trenutno povem," je o tem povedal McLellan. "Slučajno se je zgodilo. Drsal sem ob njem. Mislil sem, da me vidi, skušal sem ga ustaviti. Upam, da je z njim vse v redu," je razložil Staal, ki je proti kraljem odigral 900. tekmo v karieri.

Toronto je s 4:2 ugnal Minnesoto. Morgan Reilly je zbral kar štiri podaje, vse v drugi tretjini. Mitch Marner se je izkazal z golom in dvema podajama. Tampa Bay je bila s 3:1 boljša od Montreala, Steven Stamkos je prispeval gol in podajo, Andrej Vasilevskij je k uspehu dodal 33 obramb. Arizona je s 4:2 slavila proti Winnipegu, Christian Dvorak je za zmago zadel dvakrat. Vancouver je s 5:1 porazil Detroit, J.T. Miller je dosegal dva gola, Alexander Edler gol in dve podaji, Brock Boeser pa tri podaje.

Calgary je bil s 3:1 boljši od Philadelphie, Nashville s 5:2 Vegas Golden Knights.

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 0:2

(Anže Kopitar brez točke za Los Angeles Kings).



Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild 4:2



Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:3



Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 2:4



Calgary Flames - Philadelphia Flyers 3:1



Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 5:1



Vegas Golden Knights - Nashville Predators2:5