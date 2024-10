Kopitarjevi kralji brez zmage tudi v Torontu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kapetan javorjevih listov Austin Matthews je prekinil točkovno sušo na uvodnih tekmah sezone in proti kraljem zbral tri točke. Lanski najboljši strelec lige NHL z 69 zadetki je golu dodal še dve podaji z igralcem več na ledu in popeljal Toronto do tretje zaporedne zmage.

Bobby McMann je za domače dvakrat zadel v prvi tretjini, po enkrat so se med strelce vpisali še Morgan Rielly, William Nylander in John Tavares, Mitch Marner pa je k zmagi prispeval tri podaje. Vratar Anthony Stolarz je zaustavil 32 strelov.