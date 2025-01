Los Angeles do točke proti 'vročemu' Columbusu

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so v ligi NHL doživeli nov poraz, a osvojili točko. V Columbusu so bili gostitelji po podaljšku boljši s 3:2 in dosegli peto zaporedno zmago na domačem ledu. Dobro minuto pred koncem dodatnega dela je tekmo odločil Rus Kiril Marčenko.