Kopitarjevi Kralji dosegli dno: domača 'petarda' za najslabši izkupiček v ligi

Nazem Kadri se je za goste dvakrat vpisal med strelce, John Tavares se je izkazal z golom in dvema podajama, po enkrat sta zadela še Morgan Rielly in Andreas Johnsson ter pomagala Torontu do četrte zmage na zadnjih petih tekmah. Vratar Frederik Andersen je zbral 22 obramb in Javorovi listi so zlahka odpihnili najslabšo ekipo lige. Edini zadetek za domače je dosegel Adrian Kempe , Anže Kopitar je odigral 18:29 minute in v tem času v statistiko vpisal le en strel po vratom tekmeca. To je bila že sedma zmaga na osmih gostujočih tekmah za Kanadčane v tej sezoni.

"Moramo se hitro zbrati in zmagati nekaj tekem," je bil odkrit losangeleški kapetan Kopitar. "Že lep čas govorimo. Če tudi z glavo ne bomo pri stvari in reči dejansko opravili na ledu, potem to ne pomeni prav nič," je še dodal razočarani Hrušičan, ki po osvojitvah Stanleyjevih pokalov v letih 2012 in 2014 najbrž še nikoli ni bil tako nemočen z ekipo iz Staples Centra, s katero je brez končnice sicer ostal šestkrat v 12 sezonah.

Tudi brez Nylanderja in Matthewsa v izjemni formi

Toronto je že po dobrih šestih minutah na prvi tekmi kalifornijske turneje vodil z 2:0 in proti vratom domačih sprožil enajst strelov, ko so tudi Kralji odgovorili s svojim prvim poskusom proti njihovemu golu. Javorovi listi, ena najhitrejših ekip v ligi, so kar trikrat zadeli z igralcem več in kljub odsotnostim zvezdnikov Williama Nylanderja in Austona Matthewsa ohranili izjemno formo v začetku sezon.

Kralji so zdaj izgubili že trikrat zapored, po zmagi na prvem obračunu pod taktirko Willieja Desjardinsa v minulem tednu pa so vse od takrat zmogli vsega dva gola. Od domačih navijačev so se hokejisti iz mesta angelov poslovili s četrtim porazom na sedmi zaporedni tekmi v dvorani Staples Center. Po tem, ko je Johnsson zadel na začetku druge tretjine za 4:1, je Cal Petersenzamenjal Petra Budajav golu Los Angelesa in do konca obračuna ob svojem debitantskem nastopu zbral 15 obramb, toliko kot jih je imel ob odhodu z ledu Slovak.

Presenečeni Petersen ni slišal trenerja

Domači seveda po hujših poškodbah kolena, ki sta ju utrpela Jack Campbellin Jonathan Quick, nimajo veliko izbire in morajo vratarje iskati v ligi AHL, tokrat pa jih je na cedilu pustila tudi ekipa "penalty killerjev", ki je bila ena redkih svetlih točk v sezoni.

"Malce sem bil presenečen. Nisem takoj slišal trenerja,"je dejal zadovoljni Petersen, ki bi svojo mrežo kmalu ohranil mrežo nedotaknjeno."To je bil navdušujoč trenutek, takoj sem moral ustaviti strel, to mi je pomagalo. Nisem želel reči narediti še večje, kot je bila,"je dodal Petersen.

Izidi rednega dela sezone lige NHL:

Los Angeles Kings ‒ Toronto Maple Leafs 1:5

(Anže Kopitar: 1 strel na gol v 18:29 minute za Los Angeles Kingse.)

New Jersey Devils ‒ Pittsburgh Penguins 4:2

New York Islanders ‒ Vancouver Canucks 5:2

Philadelphia Flyers ‒ Florida Panthers 1:2

Buffalo Sabres ‒ Tampa Bay Lightning 2:1

Detroit Red Wings ‒ Arizona Coyotes 6:1

Minnesota Wild ‒ Washington Capitals 2:5

Edmonton Oilers ‒ Montreal Canadiens 6:2

San Jose Sharks ‒ Nashville Predators 5:4