Kopitar podajal in streljal, a Kralji so doživeli visok poraz v San Joseju

Morski psi, ki sicer zasedajo zadnje mesto v pacifiški skupini, so si zagotovili zgodnje vodstvo. Nico Sturm je že v drugi minuti ukanil obrambo gostov za 1:0.

Kralji so v drugi tretjini prišli do preobrata, najprej so v 23. minuti izenačili na 1:1, ko je v polno zadel Brandt Clarke, po napadu, v katerem sta sodelovala Adrian Kempe in kapetan Kopitar. Tudi slovenski as je bil uspešen. V 29. minuti je zadel za 2:1. To pa je bil tudi zadnji gol gostov na tekmi.