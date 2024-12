Kopitarjevi Kralji izgubili po podaljšku

Za Kings je bil to 14. poraz oziroma peti po kazenskih strelih ali podaljšku, vseeno pa ostajajo med prvimi osmimi ekipami v ligi oziroma najboljšimi štirimi na zahodu.

Domači so po dveh tretjinah vodili z 2:0, igralci LA Lings pa so znižali zaostanek preko Quintona Byfielda ter dobrih šest minut pred koncem izenačili z zadetkom Alexa Laferriera. V podaljšku je zmago domačim prinesel Nick Blankenburg v 62. minuti.

Anže Kopitar je po 33 tekmah pri 37 točkah. Deset jih je vpisal z zadetki.

LA Kings za konec niza gostovanj čaka še najtežja preizkušnja. V nedeljo ob 23. uri po slovenskem času se bodo pomerili z eno najboljših ekip lige Washington Capitals.

Naslednjih šest tekem bodo kralji nato igrali v Kaliforniji, kjer so nazadnje nastopili 7. decembra. Najprej bodo 28. in 29. decembra gostili Edmonton Oilers in Philadelphio Flyers, 1. januarja 2025 pa New Jersey Devils.