Los Angeles praznih rok iz olimpijskega mesta

Hokejisti iz Los Angelesa so v noči na torek izgubili v Calgaryju z 1:3. Slovenski as v severnoameriški ligi NHL Anže Kopitar je igral 18:40 minute, v tem času je prispeval podajo pri edinem golu kraljev, ki ga je v začetku zadnje tretjine dosegel Trevor Moore. Za plamena so zadeli Mikael Backlund, Jonathan Huberdeau in Kevin Rooney.