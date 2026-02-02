Kopitarjevi kralji izvlekli podaljšek, a izgubili

V noči, ki je bila v severnoameriški ligi NHL v prvi vrsti rezervirana za floridsko stadionsko serijo, so kralji naleteli na zelo razpoloženo, a malce ranjeno zasedbo Caroline. Ta je na prejšnji tekmi zapravila vodstvo s 3:0 in izgubila po podaljšku proti Washington Capitals (3:4), tudi tokrat pa kljub izraziti premoči na ledu po rednem delu ni mogla streti hokejistov Los Angelesa.
Za Carolino je v prvi tretjini zadel Jordan Staal, ob koncu 13. minute zadnje tretjine pa se je zdelo, da bodo orkani le kronali premoč na ledu po golu Aleksandra Nikišina za 2:0. Že 24 sekund kasneje je znižal Samuel Helenius in vlil nekaj upanja kraljem, dobre tri minute pred koncem rednega dela pa je Quinton Byfield izenačil.
Carolina, ki je zgolj v zadnjih dveh tretjinah proti tekmečevim vratom oziroma Antonu Forsbergu (31 obramb) usmerila 27 strelov, skupno pa 34, je nato v podaljšku vendarle prišla do dodatne točke po golu Sebastiana Aha. Za goste je Shayne Gostisbehere zbral dve podaji, vratar Brandon Bussi pa ni imel preveč dela ob le 13 strelih proti vratom.
"Mislim, da smo jih dobro ustavili pri stvareh, ki jih počnejo dobro," je po koncu dvoboja dejal vratar Caroline. "V zadnji tretjini so bili oportunistični, a širše gledano smo odigrali zelo dobro tekmo. Fantje na ledu so moje delo precej olajšali," je priznal Bussi. "Precej bolj zabavno bi bilo, če bi vzeli zmago in si ob tem pripravili več priložnosti v njihovi tretjini," je v izjavi za spletno stran NHL dejal branilec LA Drew Doughty.
Liga NHL, iziidi:
Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek)
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 6:5 (kazenski streli)
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3
