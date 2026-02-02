Kopitarjevi kralji izvlekli podaljšek, a izgubili

V noči, ki je bila v severnoameriški ligi NHL v prvi vrsti rezervirana za floridsko stadionsko serijo, so kralji naleteli na zelo razpoloženo, a malce ranjeno zasedbo Caroline. Ta je na prejšnji tekmi zapravila vodstvo s 3:0 in izgubila po podaljšku proti Washington Capitals (3:4), tudi tokrat pa kljub izraziti premoči na ledu po rednem delu ni mogla streti hokejistov Los Angelesa.

Za Carolino je v prvi tretjini zadel Jordan Staal, ob koncu 13. minute zadnje tretjine pa se je zdelo, da bodo orkani le kronali premoč na ledu po golu Aleksandra Nikišina za 2:0. Že 24 sekund kasneje je znižal Samuel Helenius in vlil nekaj upanja kraljem, dobre tri minute pred koncem rednega dela pa je Quinton Byfield izenačil.