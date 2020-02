Kopitarjevi kralji morali priznati premoč Washingtonu

Štiriintridesetletni Rus je nato v prazno mrežo dosegel še gol za 27. hat-trick v karieri ter za 698. zadetek v ligi NHL. Le sedem hokejistov je v zgodovini doseglo več kot 700 golov. Ovečkin je na zadnjih sedmih tekmah dosegel 14 golov. Letos ima na svojem kontu 40 zadetkov, s čimer je po novem najboljši strelec lige. Že 11. v karieri pa je presegel mejo 40 zadetkov v sezoni. "Po koncu druge tretjine smo videli, da njihova najboljša linija sploh ni bila nevarna. Zavedali smo se, da temu v nadaljevanju ne bo tako," je po tekmi razlagal trener Los Angelesa Todd McLellan, ki se je poklonil najboljšemu strelcu tega tisočletja.

"Ovečkin je z razlogom skoraj pri številki 700. Dajte mu še nekaj let in dosegel jih bo 800. To je bil eden tistih večerov, ko ga nismo videli veliko, nato pa bum, bum, bum in ploščki se znajdejo v mreži, oni pa zmagajo. Verjamejo v to, kar počnejo, in so pri tem potrpežljivi. Dobra moštva so pač takšna," je še dodal 52-letni Kanadčan.



Thornton do lepega mejnika

Na preostalih tekmah je padel še en mejnik. Joe Thornton je namreč ob zmagi San Joseja s 3:1 proti Calgaryju dosegel dve podaji ter s tem presegel mejo 1500 točk v ligi NHL. To mu je uspelo s podajo Kevinu LaBancu za končni izid na srečanju. Le 13 hokejistov je v vsej zgodovini lige preseglo mejo 1500 točk, Thornton je v najmočnejši hokejski ligii debitiral v sezoni 1997/98, potem ko je bil na naboru s strani Bostona izbran kot številka 1.