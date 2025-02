Kopitarjevi kralji prekinili črno serijo

"Iz nič smo prejeli dva gola in jim dovolili, da so ušli. To je zaskrbljujoče," pa je bil slabše volje domači trener Rod Brind'Amour .

"Pokazali smo odlično igro, predvsem pa velik trud. Le tako lahko premagaš tako ekipo, kot je Carolina. Verjamem, da nam bo to dalo nov zagon in samozavest," je bil po zadnjem od petih gostovanj zadovoljen trener kraljev Jim Hiller .

Z zmago, s katero so Carolini tudi prekinili serijo devetih tekem z vsaj osvojeno točko, so obdržali sedmo mesto na lestvici zahodne konference. Pred neželenim devetim mestom, ki ga zaseda Vancouver, imajo zdaj štiri točke prednosti.

Kingsi so si zmago priigrali v drugi tretjini, ko so iz 11 strelov dvakrat premagali domačega vratarja, v tem je enega od svojih dveh golov na tekmi dosegel Kevin Fiala .

"Tekma dveh najboljših ekip je bila zabavna. Mislim, da so gledalci lahko uživali, bilo je veliko golov in priložnosti. Mi smo jih preveč zapravili, kar je bil razlog poraza," je po tekmi povedal Ovečkin. Dvoboj je s svojim drugim golom na tekmi v drugi dodatni minuti odločil Josh Morrissey .

Napadalec Washingtona Aleks Ovečkin je na derbiju ekip vzhodne in zahodne konference proti Winnipegu dosegel svoj 877. gol v NHL in le še za 18 zaostaja za rekorderjem Waynom Gretzkyjem . A 24. gol Rusa v sezoni ni zadostoval za poln izkupiček, Jetsi so namreč po podaljšku tekmo dobili s 5:4.

Boston je bil v zadnjih letih, vsaj kar se tiče rednega dela, ena najboljših ekip lige, letos pa se krčevito borijo za vstop v končnico. Najbrž bi bili že odpisani, če v svojih vrstah ne bi imeli češkega napadalca Davida Pastrnaka. Ta je v zadnjem mesecu najučinkovitejši igralec, na zadnjih 12 tekmah je dosegel 24 točk oziroma 11 golov in 13 podaj, njegovi goli so bili ponavadi tudi odločilni.

Tudi v domačem obračunu proti New York Rangers, ki so ga kosmatinci dobili s 6:3, je bil najzaslužnejši za uspeh. Prispeval je tri gole in podajo. Njegov rojak Pavel Zacha je odigral 600. tekmo v NHL in jubilej proslavil z golom ter podajo.

Najvišjo sobotno zmago je zabeležila Ottawa, ki je bila za četrti zaporedni uspeh s 6:0 boljša od Minnesote, štiri točke, gol in tri podaje je k temu prispeval Jack Sanderson.

Florida je s 5:1 ugnala Chicago in svojemu trenerju Paulu Mauriceu omogočila, da se je veselil 900. zmage v trenerski karieri. To mejo so pred njim presegli le Scotty Bowman (1244), Joel Quenneville (969) in Barry Trotz (914).