Kopitarjevi 'Kralji' preskromni za razpoloženi Boston

'Kralji' so v svojem Staples Centru še uspeli izenačiti na 1 : 1 po podaji Anžeta Kopitarja strelcu Iliji Kovaljčuku, nato pa so vajeti igre prevzeli gostje iz Bostona, ki so na koncu zasluženo slavili z izidom 4 : 2. To je bila že peta zaporedna zmaga za Bruinse.

Moštvo našega hokejskega asa je v slogu celotne sezone znova nanizalo nekaj porazov, s čimer si je močno otežilo pot do želene uvrstitve v končnico, saj trenutno zaseda predzadnje mesto v najmočnejši hokejski ligi na svetu ter zadnje v zahodni konferenci z osmimi točkami zaostanka za moštvom Minnesote, ki zavzema zadnje mesto, ki še pelje v izločilne boje.