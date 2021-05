Kopitarjevi kralji še drugič zapored poraženi

Ponoči je bilo na sporedu kar 14 dvobojev. Boston Bruins je izgubil proti New York Rangers (4:5), ekipa Pittsburgh Penguins je bila boljša od Buffalo Sabres z 1:0, Winnipeg Jets je v kanadskem derbiju doma klonil proti Ottawa Senators z 2:4, New York Islanders je bil na domačem ledu boljši od New Jersey Devils s 5:1.

Štiri tekme so se končale po podaljšku, in sicer Washington Capitals – Philadelphia Flyers (2:1), San Jose Sharks – Arizona Coyotes (4:5), Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings (5:4) in Minnesota Wild – Anaheim Ducks (4:3).

Oddanih je sicer že 15 vozovnic za končnico. Iz skupine Central bodo v končnici zaigrali Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Nashville Predators in Tampa Bay Lightning. V skupini East so si končnico priborili Boston Bruins, New York Islanders, Pittsburgh Penguins in Washington Capitals. V skupini North bodo v končnici zaigrali Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs in Winnipeg Jets, v skupini West pa Colorado Avalanche, Minnesota Wild, St. Louis Blues in Vegas Golden Knights.

Le zasedba iz Montreala po večernem porazu še ni potrdila mesta v končnici.

Liga NHL, 9. maj, izidi:

Boston Bruins – New York Rangers 4:5

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 1:0

Winnipeg Jets –Ottawa Senators 2:4

New York Islanders – New Jersey Devils5:1

Washington Capitals – Philadelphia Flyers 2:1 (podaljšek)

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 5:1

Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 5:4 (podaljšek)

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 3:2

Nashville Predators– Carolina Hurricanes 3:1

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 4:3 (podaljšek)

Vegas Golden Knights – St. Louis Blues 4:1

Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 2:3

(Anže Kopitar: 1 strel na gol v 22 minutah na ledu za LA Kings)

Edmonton Oilers– Vancouver Canucks4:3

San Jose Sharks – Arizona Coyotes 4:5 (podaljšek)