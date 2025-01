Kopitarjevi kralji tesno izgubili v Calgaryju

Na vrhu skupine, v kateri je tudi kalifornijska zasedba, je ekipa Vegas Golden Knights, ki je izgubila drugič po vrsti. Od zlatih vitezov so bili v Las Vegasu boljši New York Rangers z 2:1. Las Vegas ima na vrhu razpredelnice 59 točk, Edmonton 55, LA Kings na tretjem mestu pa ostajajo pri 53 točkah.

Kralji so v Calgaryju naleteli na zahtevno oviro. Izkazal se je vratar domače ekipe Dustin Wolf, ki je z 31 obrambami onemogočil goste ter obilno pomagal plamenom, da so v soboto premagali Kings in slavili v dvorani Scotiabank Saddledome.

Matt Coronato je dosegel gol in podajo, Jonathan Huberdeau pa je prav tako zadel za Flames, ki so dobili dve zaporedni tekmi in slavili na petih od zadnjih osmih. Calgary s 47 točkami v razvrstitvi tihomorske divizije zaseda peto mesto.

Jacob Moverare je dosegel svoj prvi gol v sezoni za kralje, David Rittich pa je zbral 16 obramb za Los Angeles, ki je končal niz petih zmag.