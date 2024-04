Kopitarjevi kralji tik pred izpadom

Edmonton za napredovanje v konferenčni polfinale potrebuje le še eno zmago, to pa bo najprej iskal na peti tekmi na domačem ledu, ki bo predvidoma na sporedu v noči s srede na četrtek. Los Angeles je na četrti tekmi proti vratom Stuarta Skinnerja streljal s slepimi naboji. Varovanci Jima Hillerja so sprožili 33 strelov, a bili pri vseh nenatančni. Edmonton je v zadetek pretvoril enega od skupno le 13 strelov, a je bilo to dovolj za tretjo zmago v seriji.

Edmonton, za katerega je edini zadetek dosegel Evan Bouchard v 12. minuti druge tretjine, tako ostaja zaklet za Los Angeles. Oilers so namreč v prejšnjih dveh sezonah vselej izločili kralje, ki tako na preboj v konferenčni polfinale čakajo vse od sezone 2013/14, ko so tudi osvojili zadnji naslov prvaka, drugega v eri Anžeta Kopitarja .

36-letni Hrušičan, kapetan kraljev, je tudi tokrat v 19:47 minute na ledu ostal brez točke, proti vratom tekmeca pa je sprožil tri strele. Kopitar je še nekoliko izboljšal rekord franšize iz mesta angelov in odigral že 96. tekmo v končnici, v kateri ostaja pri 25 golih in 55 podajah. V končnici lige NHL so ekipe v vsej zgodovini sicer 32-krat napredovale po zaostanku z 1:3 v zmagah, dvakrat je to uspelo tudi Los Angelesu, in sicer v letih 2014 proti San Joseju in 1989 prav proti Edmontonu, za katerega je takrat igral Wayne Gretzky.

V nedeljo zvečer sta do vodstva s 3:1 v seriji prišli tudi ekipi Colorado Avalanche in Vancouver Canucks. Prvi so doma s 5:1 ugnali Winnipeg Jets, drugi pa po podaljšku v gosteh Nashville Predators s 4:3.

V polfinale vzhodne konference pa je napredovalo moštvo New York Rangers, ki je po zmagi s 4:2 v Washingtonu s 4:0 v zmagah izločilo tamkajšnje Capitals.

Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhodna konferenca:

Washington Capitals - New York Rangers 2:4

(New York je napredoval s 4:0 v zmagah)

- zahodna konferenca:

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 5:1

(Colorado vodi s 3:1 v zmagah)

Nashville Predators - Vancouver Canucks 3:4 (podaljšek)

(Vancouver vodi s 3:1 v zmagah)

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 0:1

(Anže Kopitar: brez točke v 19:47 minute za Los Angeles)

(Edmonton vodi s 3:1 v zmagah)