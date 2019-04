Kopitarjevi Kralji v lovu na novega trenerja, prvi kandidat je McLelland

Kanadski trener Willie Desjardins je moštvo prevzel le po 13 tekmah sezone, ko je vodstvo kluba odpustilo takratnega trenerja Johna Stevensa in moštvo vodil do konca sezone, ki je za pozabo. Kingsi so zasedli zadnje mesto na Zahodu in ostali brez nastopa v končnici. Na 82 tekmah so zbrali le 71 točk.

"Zahvalili smo se Willieju Desjardinsu za njegovo delo in predanost, ko je opravljal službo začasnega trenerja. Proces iskanja novega trenerja je že v teku in veselimo se podrobne raziskave, kdo bi bil prava oseba za vodenje moštva," je dejal podpredsednik kluba in generalni direktor Rob Blake, sicer nekdanji branilec Kraljev.

Po pisanju časnika Los Angeles Times je prvi kandidat za prosto mesto 51-letni Todd McLellan. Kanadčan je dolgo vrsto let vodil San Jose Sharkse, nato pa Edmonton Oilerse, a je lani novembra pri Naftarjih predčasno ostal brez dela. Zanimivo je, da je moštvo zvezdnika Connorja McDavida (v tej sezoni je zbral kar 116 točk) odigralo slabo sezono in se ni uvrstilo v končnico. Edmonton je zasedel predzadnje mesto na Zahodu (zadnji so bili kot omenjeno Kingsi), zbrali so 79 točk.