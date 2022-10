Kopitarjevi kralji zmagali tretjič zapored

Junak tekme je bil Matt Roy, ki je v zadnjih sedmih minutah zadel kar dvakrat in ekipi iz Kalifornije zagotovil podaljšek in kazenske strele, ki so jih Anže Kopitar in druščina v dvorani Bridgestone Arena spremenili v tesno zmago. Drugo v dveh dneh, potem ko je dan prej padel Detroit.

Gabriel Vilardi pa je zadel že četrtič v sezoni in bil edini, ki je dosegel gol v končnem obračunu napadalcev z vratarjem. Vratar Los Angelesa Cal Petersen je zbral 30 obramb.