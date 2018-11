Kopitarjevi podaji in povratek Quicka premalo za uspeh v Edmontonu

Kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar je v ligi NHL s soigralci izgubil v Edmontonu z 2 : 3, sam pa je bil podajalec pri obeh golih svoje ekipe. Junak tekme je bil Šved Oscar Klefbom, ki je dosegel odločilni gol dve minuti in 20 sekund pred koncem tekme. Edmonton je prekinil niz dveh zaporednih zmag Los Angelesa.

Kings so se v težavah znašli že po 81 sekundah, ko je za Oilers zadel Jesse Puljujarvi. V 10. minuti je povišal Alex Chiasson. Še v prvi tretjini sta za Los Angeles gola dosegla Dustin Brown in Jeff Carter, obakrat je bil med podajalci Hrušičan. Klefbom je odločil drugo zaporedno tekmo, golu je dodal še asistenco.

"Izbral sem dober čas za dva gola. To je za nas velika zmaga. Nismo igrali najbolje, zato smo toliko bolj veseli točk. Sam sem vesel, da sem začel zabijati gole,"je dejal Klefbom, ki je na zadnjih treh tekmah zbral pet točk."Quick je eden najboljših v ligi. To je dokazal proti Edmontonu. Dobro je igral. Vesel sem, da se je vrnil. Škoda le, da nismo zmagali,"je dejal trener Los Angelesa Willie Desjardins.

Pri kraljih se je po poškodbi kolena vrnil prvi vratar Jonathan Quick. Izpustil je 15 tekem. V strelih so bili gostitelji boljši (34 : 32), Kopitar je v statistiko vpisal še dva strela na gol, blokiran strel in dve kazenski minuti, na ledu je prebil 23 minut in 40 sekund. Kralji in naftarji so se prvič pomerili pred štirimi dnevi, takrat je Kopitarjeva ekipa slavila s 5 : 2. Edmonton je z zmago Los Angelesu, ki je zadnji na lestvici zahodne konference, pobegnil na sedem točk. Los Angeles bo v noči na soboto končal tri tekme dolgo popotovanje po zahodu Kanade, nasproti mu bo stal Calgary.

"To, da smo nadoknadili zaostanek dveh golov, je bil zagotovo pravi odgovor. Zaostanek na lestvici je trenutno velik, moramo začeti zbirati točke. Jutri nas čaka nova tekma, moramo biti zbrani in osredotočeni, da ne bomo na koncu spet ostali praznih rok," je povedal Kopitar.

Tampa Bay Lightning je prekinila deset tekem dolg niz brez poraza Buffala, slavila je s 5 : 4. Odločilni gol je slabih šest minut pred koncem zabil Cedric Paquette.

Nikolaj Ehlers je dosegel tri gole ob zmagi Winnipega s 6 : 5 proti Chicagu. Boston je z 2 : 1 po kazenskih strelih strl New York Islanders. Columbus je s 4 : 2 ugnal Minnesoto, Ottawa z 2 : 0 New York Rangers, Nashville je moral priznati premoč Arizoni z 0 : 2, Vancouver pa zlatim vitezom iz Las Vegasa s 3 : 4.

Izidi:

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 3 : 2

Boston Bruins - New York Islanders 2 : 1 (kazenski streli)

Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 4 : 2

Ottawa Senators - New York Rangers 2 : 0

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5 : 4

Nashville Predators - Arizona Coyotes 0 : 2

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6 : 5

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 3 : 4