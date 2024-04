Kopitarju kar dve priznanji soigralcev v letni anketi NHLPA

OGLAS

Kapetan LA Kings Anže Kopitar FOTO: AP icon-expand

Hokejisti so v anketi izbirali najbolj popolnega NHL-igralca; napadalca, branilca in vratarja, ki bi jih želeli v svoji ekipi; s katerim igralcem najmanj uživajo, a bi ga radi imeli v svoji ekipi; proti kateremu igralcu je najtežje igrati ... Anže Kopitar je bil tretji med vsemi igralci lige v kategoriji "kdo je najbolj popoln igralec". V boju za lovoriko najpopolnejšega hokejista lige je 36-letni Slovenec zbral 8,15 odstotka vseh glasov in zaostal le za Sidneyjem Crosbyjem iz Pittsburgha in Aleksandrom Barkovom s Floride.

Poleg tega se je Kopitar v glasovanju uvrstil tudi med prvih pet igralcev, s katerimi se je v ligi najtežje soočiti na ledu. V tem glasovanju je Kopitar končal na četrtem mestu, vendar je bil drugi med napadalci. Le Victor Hedman iz Tampe Bay, Connor McDavid iz Edmontona in Jaccob Slavin iz Caroline so prehiteli Kopitarja, ki je v tej kategoriji zbral 6,09 odstotka glasov. "Zame to pove vse," je na treningu za LA Kings Insider o Kopitarju in priznanjih hokejistov lige NHL povedal trener kraljev, Jim Hiller.

Sidney Crosby FOTO: AP icon-expand