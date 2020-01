Kopitarju še eno priznanje: navijači so ga izbrali za igralca desetletja

"Bilo je tesno, toda navijači so poskrbeli, da se je slišal njihov glas: Anže Kopitar je igralec desetletja LA Kingsov,"poroča nhl.com, ki ni postregla s podrobnostmi glasovanja.

Decembra so navijači Los Angeles Kingsov dobili priložnost izbrati najboljšega igralca desetletja, laskavi naziv pa je prejel kapetan Anže Kopitar , so sporočili na uradni spletni strani lige NHL.

So pa dodali, da je od 1. januarja 2010 slovenski reprezentant po številu golov na vrhu lestvice klubskih strelcev (232), prav tako vodi po številu podaj (448), točk (680) in v tako imenovani statistični rubriki "plus-minus" (+113). Dvakratni prejemnik pokala Selke, ki ga prejmejo najboljši obrambni igralci, je leta 2016 poleg svojega prvega pokala, ki nosi me po Franku J. Selkeju, prejel tudi nagrado Lady Byng za največjega kavalirja v ligi, dve leti kasneje pa je bil tudi finalist v boju za najprestižnejšo posamično lovoriko, pokal Hart Memorial, ki ga prejme najkoristnejši igralec tekmovanja.

Kopitarjeva statistika je bleščeča tudi v končnici, saj nihče ni zbral več podaj (45), točk (66) in višje ocene "plus-minus" (+24) kot ravno gorenjski center, ki je bil prvi strelec kluba ob obeh pohodih do naslova v letih 2012 in 2014, se spominjajo na nhl.com.

"Navijače so navdihnile vodstvene, strelske in organizatorske sposobnosti vseh igralcev. A najbolj jih je za glasovanje navdihnila možnost, da prejmejo zastonj produkt McDonald'sa,"so prispevek o Kopitarju kar malce bizarno zaključili na uradni spletni strani lige.