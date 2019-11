Kopitarju spet točka ob domači zmagi Los Angelesa

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL v domači dvorani Staples Center visoko, s 4:1 premagali New York Islanders. Dustin Brown in Alex Iafallo sta vsak dosegla gol in podajo, tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar je s podajo spet v statistiko vpisal točko, skupaj jih ima to sezono že 27. Vratar Jonathan Quick je zbral 24 obramb.

Kralji so slavili prepričljivo zmago FOTO: AP Izkazala sta se še Jeff Carter z golom z igralcem več na ledu, in Matt Roy z golom, kralji pa so prišli do pete zmage na zadnjih osmih tekmah. Edini zadetek za otočane je dosegel Derick Brassard. Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo gostovali pri kalifornijskih tekmecih San Jose Sharks.



Izidi:

Los Angeles Kings - New York Islanders 4:1

Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:3 (podaljšek)

Ottawa Senators - Boston Bruins 1:2

Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 0:6

Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 3:4

New York Rangers - Carolina Hurricanes 3:2

Pittsburgh Penguins - Vancouver Canucks 8:6

Washington Capitals - Florida Panthers 4:3

Columbus Blue Jackets -Philadelphia Flyers 2:3

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 3:4 (podaljšek)

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 4:3 (kazenski streli)

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 4:1

San Jose Sharks - Winnipeg Jets 1:5