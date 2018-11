Korak v pravo smer: Kopitar z golom in podajama popeljal Kralje do zmage

Če želijo uprizoriti enega največjih povratkov v zgodovini lige NHL in zaigrati v končnici, morajo Los Angeles Kingsi kot zadnja ekipa na lestvici začeti zmagovati, in to hitro. Visoka nedeljska domača zmaga nad Edmonton Oilersi (5:2) je bila korak v pravo smer, Anže Kopitar pa je bil prva violina Kraljev z golom in podajama.

Kopitar (v ozadju) med domačo tekmo z Edmontonom. Za plošček se borita Ryan Nugent-Hopkins (v belem dresu) in Drew Doughty. FOTO: AP Hokejisti severnoameriške profesionalne hokejske ekipe Los Angeles Kings so na 23. tekmi sezone osmič zmagali. Na domačem ledu so s 5:2 premagali Edmonton Oilerse, slovenski as Anže Kopitarje prispeval kar tri točke, na začetku zadnje tretjine je dosegel pomemben gol za vodstvo 3:2, bil pa je tudi podajalec pri dveh golih Dustina Browna. Peti hat-trick v karieri Dustina Browna in obe podaji Kopitarja: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ta se je sicer trikrat vpisal med strelce, en gol pa je prispeval še Matt Luff, natančen je bil 27 sekund pred koncem tekme, v kateri je njegova ekipa zaostajala z 1:2. Pri gostih je oba zadetka prispeval Alex Chiasson. Kralji so še vedno najslabše moštvo lige, predzadnjim St. Louis Bluesom so se približali na dve točki zaostanka. "Ploščico smo zelo dobro pomikali po ledu. Po ledu navzgor smo prihajali s posestjo in na koncu je bilo tako tudi pri prvem golu, uspelo mi je najti 'Brownieja' (Browna, op. a.) na stranskih vratih in to je bil precej lep začetek tekme,"je v prvem intervjuju po tekmi za FOX Sports dejal Kopitar. "(Zmaga, op. a.) je, jasno, izjemno pomembna. Zakopali smo se v precej veliko luknjo, a zdaj nas čaka nekaj divizijskih tekem, ki bodo prav tako izjemno pomembne. Lepo je bilo začeti nocoj,"je še dodal 31-letni Hrušičan. Gol Anžeta Kopitarja, ki je na koncu odločil dvoboj v Los Angelesu: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vrhunci tekme Nashville Predators ‒ Anaheim Ducks: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vrhunci tekme Tampa Bay Lightning ‒ New Jersey Devils: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vrhunci tekme Arizona Coyotes ‒ Calgary Flames: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi rednega dela sezone lige NHL: Los Angeles Kings ‒ Edmonton Oilers 5:2

(Anže Kopitar 1 gol in 2 podaji v 16:36 za LA Kings.) Arizona Coyotes ‒ Calgary Flames 1:6

Tampa Bay Lightning ‒ New Jersey Devils 5:2

Nashville Predators ‒ Anaheim Ducks 5:2