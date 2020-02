Kosmatinci na gostovanju v Chicagu do pete zaporedne zmage

Boston Bruins so po odločilnem golu branilca Charlieja McAvoya, 15. v karieri, prišli do pete zaporedne zmage. "To je bilo res nekaj posebnega,"je po zmagi nasmejano dejal prvi mož tekme, ki so ga soigralci po zadetku položili na tla z objemi veselja: "Po kakšnih 30 sekundah na tleh sem skomignil z rameni in si rekel le: 'Očitno bomo danes ostali kar v Chicagu'."

Na edini preostali tekmi večera so rangerji v domačem Madison Square Gardnu s 5:3 premagali Toronto Maple Leafs. Chris Kreider in Mika Zibanejadsta zadela v razmaku šestih sekund proti koncu uvodne tretjine in poskrbela za lepo prednost domače ekipe, ki jo je ta zadržala do konca.

Kreider in Zibanejad sta vsak k zmagi prispevala zadetek in podajo, Pavel Buchnevich je dosegel gol in dve podaji, po enkrat sta zadela še Filip Chytil in Greg McKegg. Novinec, vratar Igor Šesterkinje v petem nastopu to sezono zbral 27 obramb.

* Izida:

New York Rangers - Toronto Maple Leafs 5:3

Chicago Blackhawks - Boston Bruins 1:2 (podaljšek)