'Kosmatinci' preobrnili zaostanek v uvodno zmago v finalni seriji lige NHL

Člani gostujočega kolektiva iz St. Louisa so finale začeli veliko podjetneje. Že po osmih minutah obračuna so si zagotovili minimalno vodstvo 1 : 0. Za veselje je poskrbel Brayden Schenn. Tudi na začetku druge tretjine so imele 'note' iz St. Louisa vajeti igre v svojih rokah. Vladimir Tarasenko je po zgolj minuti igre v drugem delu srečanja zadel za vodstvo gostov 2 : 0.

A 'kosmatinci' so se prebudili pravi čas ter že kmalu postavili stvari na svoje mesto. V naslednjih dvanajstih minutah so znova zagospodarili v kultni dvorani TD Garden ter spravili domače občinstvo v delirij. Po zaslugi Connorja Cliftona in Charlieja McAvoya je Boston prišel do izenačenja 2 : 2. V zadnji tretjini pa sta svoj del dodala še Sean Kuraly in Brad Marchand za končni izid 4 : 2 ter prvo zmago v letošnjem velikem finalu.