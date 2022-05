Kralje po uspehu v Edmontonu od napredovanja loči le še zmaga

Toda naftarji so se v zadnji tretjini vrnili v igro. Connor McDavid je ob moštveni premoči znižal na 2:3, Phillip Danault je ob power playu za Kralje zadel za vodstvo gostov 4:2, Leon Draisaitl pa je nato za domače dosegel še dva gola za izenačenje (4:4) in podaljšek.

Kralji so povedli z golom Troya Stecherja v četrti minuti obračuna v Edmontonu. Naftarji so izenačili v tretji minuti druge tretjine prek Zacka Kassiana .

Kar pa je bila voda na mlin gostujoče zasedbe. Odločilni gol je dosegel Kempe ter postavil končni izid 5:4 za tretjo zmago Kings v končnici.

Junak obračuna v dvorani Rogers Place je tekmo končal s tremi točkami, dvema goloma in asistenco, vratar tretje najboljše ekipe pacifiške skupine v rednem delu Jonathan Quick pa je zbral 24 obramb.

"Mislim, da je bilo ključno, da smo se držali svoje igre," je dejal Kempe. "Na drugi in tretji tekmi, ki smo ju izgubili z 0:6 in 2:8, smo se nekako ujeli v njihovo past in jim pustili, da igrajo svojo naglo igro, a mi nismo želeli igrati tako. Res so dobra ekipa, ko prihaja do prehoda iz obrambe v napad, in čutim, da smo na tej tekmi in prejšnji spet začeli igrati svojo igro, bili smo fizični in trdni v obrambi ter jih premagali," je načrt razkril Kempe.

Šesta tekma bo v Los Angelesu, morebitna sedma pa v Edmontonu. Kralji so se sicer prvič po 18. aprilu 2016 znova veselili zmage po podaljšku na tekmah, odigranih v končnicah lige NHL.

Pri Edmontonu je Draisaitl dosegel dva zadetka in asistenco, McDavid je imel gol in dve podaji, vratar Mike Smith pa je pri naftarjih, drugem nosilcu Pacifika, poskrbel za 38 obramb.

"To je razočaranje," je dejal McDavid: "Nihče ne mara porazov, vendar ti dajo možnost igranja sedme tekme z razlogom in moramo dobiti še eno v gosteh, da serijo znova vrnemo v Edmonton."

Dvakratni branilec naslova Tampa je na robu izločitve v končnici lige NHL in zdaj zaostaja za Torontom z 2:3 po torkovih tekmah, na katerih so se polfinalu zahodne konference približali tudi člani ekip iz Caroline in St. Louisa.

Člani zasedbe s Floride Lightning so po prvi tretjini vodili z 2:0, a je Toronto na krilih Williama Nylanderja, ki prispeval gol in dve podaji, poskrbel za vrnitev in izenačenje 3:3. Auston Matthews pa je prispeval odločilni gol nekaj več kot šest minut pred koncem.

Tampa Bay bo v četrtek zagotovo morala zmagati doma, da bo ohranila upe na napredovanje.

Ista misija čaka tudi Boston Bruins, ki so jih s 5:1 premagali Carolina Hurricanes, za katere je Seth Jarvis zadel dva gola.

Na zahodu je morda odločilen prelom uspel St. Louisu, zmagovalcu Stanleyjevega pokala leta 2019, ki je po zaslugi hat-tricka Vladimirja Tarasenka v zadnji tretjini zmagal na ledu Minnesote s 5:2.

Liga NHL, končnica, 1. krog, izidi:

– vzhodna konferenca:

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5:1

(Carolina vodi s 3:2 v zmagah.)

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 4:3

(Toronto vodi s 3:2 v zmagah.)

– zahodna konferenca:

Minnesota Wild – St. Louis Blues 2:5

(St. Louis vodi s 3:2 v zmagah.)

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:5 (podaljšek)

(Anže Kopitar je bil podajalec za 2:1; LA Kings vodi s 3:2 v zmagah.)