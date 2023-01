Kraljem Anžeta Kopitarja pripadel derbi zahodne konference

Boston Bruins, najboljša ekipa najmočnejše hokejske lige na svetu to sezono, so v gosteh s 4:2 premagali San Jose Sharkse, predzadnjo ekipo pacifiške skupine, v kateri sta na čelu Vegas in Los Angeles. Polovico golov Bostona je prispeval David Pastrnak . Na prvem mestu atlantske skupine je prav Boston (64 točk), v metropolitanski pa vodi Carolina (57), ki je druga v ligi in točko pred tretjim Vegasom. Igralci Caroline Hurricanes so izgubili v Columbusu, kjer so Blue Jacketsi zmagali s 4:3.

Gabriel Vilardi je bil trikrat med podajalci, vratarja Pheonixa Copleyja (19 obramb) je premagal le Jonathan Marchessault , ki je igral na prvi tekmi po šestih premorih zaradi poškodbe. Naslednja tekma kralje čaka v torek, ko bodo v domači dvorani gostili Oilerse. Naftarji so tokrat doma v Edmontonu po podaljšku z 2:3 izgubili proti Colorado Avalanche, ko je po dveh minutah in devetih dodatkih dvoboj odločil Cole Makar .

Četrti v ligi so Toronto Maple Leafs, ki so ob 500. točki v NHL Mitchella Marnerja (gol in podaja) Detroit Red Wingse nadigrali s 4:1. Na lestvici v Torontu sledijo New Jersey Devils, ki so s 4:3 po podaljšku, ki ga je odločil Damon Severson, ugnali New York Rangerse. Tokrat prost Dallas je šesti, sedmi pa so LA Kings.

Victor Olofsson je s svojim drugim golom 19 sekund pred koncem podaljška Buffalo Sabresom prinesel zmago s 6:5 v dvoboju z Minnesoto Wild. Devet golov so videli v Montrealu, kjer so Canadiens s 5:4 ukanili St. Louis Blues, še dva več pa v Ottawi. Tam so domače Senatorse z 8:4 nadigrali Seattle Kraken, po gol in dve podaji sta zabeležila Jordan Eberle in Andre Burakovsky. Montreal pa je trikrat zaostajal, preden je dosegel prvo zmago na osmi tekmi v nizu.

Liga NHL, izidi:

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 1:5

(Anže Kopitar podaja v 20:17 min. za LA Kings).

New Jersey Devils – New York Rangers 4:3 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 4:3 (kazenski streli)

Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings 4:1

Buffalo Sabres – Minnesota Wild 6:5 (podaljšek)

Ottawa Senators – Seattle Kraken 4:8

Montreal Canadiens – St. Louis Blues 5:4

Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 2:3 (podaljšek)

San Jose Sharks – Boston Bruins 2:4