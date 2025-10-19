Kraljem brez Kopitarja ni uspelo, doma so izgubili proti orkanom

Ko se je strel Sebastiana Ahova odbil od branilca kraljev Brandta Clarka, je Seth Jarvis ujel odbit plošček in s strelom iz zapestja premagal domačega vratarja Antona Forsberga. To je bila Jarvisova osma točka (šest golov, dve podaji) v sezoni na petih zaporednih tekmah.

"Je poseben igralec, kajne? Znova in znova se nam izkaže," je o njem dejal glavni trener Caroline Rod Brind'Amour.

Jordan Staal je dosegel dva gola, za orkane je zadel še Jesperi Kotkaniemi. Vratar Brandon Bussi je zbral 25 obramb.

"Mislim, da preprosto igramo hokej na pravi način," je dejal Bussi. "Zaupamo si. Vemo, da lahko najdemo način, kako to doseči, ne glede na to, kako poteka igra. Zato je na začetku sezone dober občutek iskati in najti različne načine za zmago."