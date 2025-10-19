Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Kraljem brez Kopitarja ni uspelo, doma so izgubili proti orkanom

Los Angeles, 19. 10. 2025 08.26 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan Anže Kopitar je še na seznamu poškodovanih, so v ligi NHL spet klonili na domačem ledu. Tokrat so jih po podaljšku ugnali Carolina Hurricanes, strelec odločilnega gola za zmago gostov s 4:3 je bil Seth Jarvis. Z novo zmago so orkani to sezono ostali še neporaženi.

Ko se je strel Sebastiana Ahova odbil od branilca kraljev Brandta Clarka, je Seth Jarvis ujel odbit plošček in s strelom iz zapestja premagal domačega vratarja Antona Forsberga. To je bila Jarvisova osma točka (šest golov, dve podaji) v sezoni na petih zaporednih tekmah.

"Je poseben igralec, kajne? Znova in znova se nam izkaže," je o njem dejal glavni trener Caroline Rod Brind'Amour.

Jordan Staal je dosegel dva gola, za orkane je zadel še Jesperi Kotkaniemi. Vratar Brandon Bussi je zbral 25 obramb.

"Mislim, da preprosto igramo hokej na pravi način," je dejal Bussi. "Zaupamo si. Vemo, da lahko najdemo način, kako to doseči, ne glede na to, kako poteka igra. Zato je na začetku sezone dober občutek iskati in najti različne načine za zmago."

Los Angeles Kings - Carlina Hurricanes
Los Angeles Kings - Carlina Hurricanes FOTO: AP

 Za kralje, ki so izgubili še četrtič zaporedoma, so zadeli Trevor Moore, Andrej Kuzmenko in Kevin Fiala, Forsberg je zbral 36 obramb.

"To je že tretji poraz po podaljšku ali kazenskih strelih, zato je res težko," je dejal napadalec Los Angelesa Adrian Kempe. "Na uvodu nismo igrali dovolj dobro, a smo igrali svojo igro, se borili in pokazali, kako dobri smo lahko. Vseeno je težko. Če bi te tri tekme dobili, bi zdaj tu vsi stali srečni in veseli."

Kdaj se bo v ekipo kraljev vrnil Anže Kopitar, ki igra v svoji zadnji sezoni prvenstva NHL, za zdaj ni znano. Pri vodstvu kluba so sporočili, da se bodo o njegovem nastopu po poškodbi stopala odločali "iz tedna v teden".

Naslednji dve tekmi kraljev sta v gosteh in proti St. Louisu in Dallasu in tudi na teh dveh se bodo po besedah trenerja Jima Hillerja morali znajti brez slovenskega asa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:0

Ottawa Senators - New York Islanders 4:5

New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:3

Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 3:4 (podaljšek)

Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4

Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 2:1 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:2

St. Louis Blues - Dallas Stars 3:1

Winnipeg Jets - Nashville Predators 4:1

Colorado Avalanche - Boston Bruins 4:1

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 3:4 (podaljšek)

(Anže Kopitar: zaradi poškodbe stopala ni igral)

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:1

San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 0:3

hokej nhl los angeles kings carolina hurricanes
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medvescak
19. 10. 2025 12.18
Končno pravi šport na zaslonih. Kopi je kljub zelo hudi poškodbi na prejšnji tekmi to odigral do konca. Ne predstavljam si fuzbalerčka s podobno bolečino. To bi bilo valjanja, kričanja,....se mi zdi, da bi ga moral 🚁pobrat za zelenici😂😂😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330