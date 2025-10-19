Kraljem brez Kopitarja ni uspelo, doma so izgubili proti orkanom

Ko se je strel Sebastiana Ahova odbil od branilca kraljev Brandta Clarka, je Seth Jarvis ujel odbit plošček in s strelom iz zapestja premagal domačega vratarja Antona Forsberga. To je bila Jarvisova osma točka (šest golov, dve podaji) v sezoni na petih zaporednih tekmah.
"Je poseben igralec, kajne? Znova in znova se nam izkaže," je o njem dejal glavni trener Caroline Rod Brind'Amour.
Jordan Staal je dosegel dva gola, za orkane je zadel še Jesperi Kotkaniemi. Vratar Brandon Bussi je zbral 25 obramb.
"Mislim, da preprosto igramo hokej na pravi način," je dejal Bussi. "Zaupamo si. Vemo, da lahko najdemo način, kako to doseči, ne glede na to, kako poteka igra. Zato je na začetku sezone dober občutek iskati in najti različne načine za zmago."
Za kralje, ki so izgubili še četrtič zaporedoma, so zadeli Trevor Moore, Andrej Kuzmenko in Kevin Fiala, Forsberg je zbral 36 obramb.
"To je že tretji poraz po podaljšku ali kazenskih strelih, zato je res težko," je dejal napadalec Los Angelesa Adrian Kempe. "Na uvodu nismo igrali dovolj dobro, a smo igrali svojo igro, se borili in pokazali, kako dobri smo lahko. Vseeno je težko. Če bi te tri tekme dobili, bi zdaj tu vsi stali srečni in veseli."
Kdaj se bo v ekipo kraljev vrnil Anže Kopitar, ki igra v svoji zadnji sezoni prvenstva NHL, za zdaj ni znano. Pri vodstvu kluba so sporočili, da se bodo o njegovem nastopu po poškodbi stopala odločali "iz tedna v teden".
Naslednji dve tekmi kraljev sta v gosteh in proti St. Louisu in Dallasu in tudi na teh dveh se bodo po besedah trenerja Jima Hillerja morali znajti brez slovenskega asa.
Izidi:
Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:0
Ottawa Senators - New York Islanders 4:5
New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:3
Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 3:4 (podaljšek)
Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 2:1 (podaljšek)
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:2
St. Louis Blues - Dallas Stars 3:1
Winnipeg Jets - Nashville Predators 4:1
Colorado Avalanche - Boston Bruins 4:1
Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 3:4 (podaljšek)
(Anže Kopitar: zaradi poškodbe stopala ni igral)
Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:1
San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 0:3
