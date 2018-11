Kraljem druga zaporedna zmaga

Moštvo Los Angeles Kings je v hokejski ligi NHL vpisalo še drugo zaporedno zmago. V mestnem derbiju so visoko premagali Anaheim Ducks s 4 : 1. Kapetan kraljev Anže Kopitar je ob domači zmagi ostal brez točke, v statistiko je vpisal dva strela proti okvirju vrat.

Anže Kopitar FOTO: AP

Ilja Kovaljčuk je dosegel dva gola in podajo, s tem je na četrti zaporedni tekmi v statistiko vpisal vsaj točko. Med strelce sta se vpisala še Dustin Brown, v polno je zadel tretjič v zadnjih štirih tekmah, in Tyler Toffoly, ki je v zadnjih trenutkih tekme zatresel prazno mrežo. Kralji, ki jih je prvič vodil novi trener Willie Desjardins, v nedeljo je zamenjal Johna Stevensa, s peto zmago in 11 točkami ostajajo na repu razpredelnice zahodne konference, v ligi pa je za njimi le Florida.

Anžeta Kopitarja in kralje naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo gostili Minnesoto. "Pred tekmo smo bili zaradi novega trenerja na trnih, mislim, da smo dobro reagirali. Odigrali smo odličnih 20 minut, že v prvi tretjini povedli z 2:0, nato pa o nadzorovali rezultat. Pokazali smo, kako moramo igrati, če želimo zmagovati," je po tekmi dejal domači vratar Jack Campbell, ki je ubranil 30 strelov. Najuspešnejša ekipa lige je še naprej Tampa, ki je tokrat s 5:2 premagala Edmonton. Nikita Kučerovje k zmagi prispeval dva gola in asistenco, Steven Stamkospa gol in dve asistenci. V torkovih tekmah je največ gol padlo v Ottawi, kjer so domači senatorji s 7:3 ugnali New Jersey, kar pet točk je zbral Mark Stone, mrežo je zatresel dvakrat in pri golu še trikrat podal. Četrto zaporedno zmago so zabeležili New York Rangers, s 5:3 so bili boljši od Montreala.





Steven Stamkos FOTO: AP