Kraljeva vrnitev? Kopitar in druščina za tretjo zmago v nizu ugnali Vegas

Hokejisti iz Los Angelesa so dosegli deseto in tretjo zmago v nizu v tej sezoni v severnoameriški ligi NHL. V noči na ponedeljek so v gosteh ukanili tekmece iz Las Vegasa s 4:3, zmagoviti gol pa je v drugi minuti petminutnega podaljška dosegel Tyler Toffoli. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitarje za zmago kalifornijske ekipe v 22:21 minute prispeval podajo pri golu Jeffa Carterja. Za kalifornijsko ekipo sta v rednem delu zadela še Michael Amadioin Alex Iafallo, vratar Cal Petersenpa je zbral 22 obramb. Za gostitelje iz ameriškega mesta greha so zadeli Čeh Tomaš Nosek, Reilly Smithin Ryan Reaves.

Liga NHL, izidi:

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 3 : 4*

New Jersey Devils -Columbus Blue Jackets 0 : 3

Carolina Hurricanes- Boston Bruins5 : 3

Chicago Blackhawks - Florida Panthers 3 : 6

New York Rangers - Philadelphia Flyers 2 : 3**

Toronto Maple Leafs- Detroit Red Wings5 : 4*

San Jose Sharks -Arizona Coyotes 3 : 4**

Dallas Stars - New York Islanders 1 : 3

*po podaljšku

**po kazenskih strelih