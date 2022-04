Kralje Anžeta Kopitarja v končnici čakajo Naftarji

Edmonton je v zaključku rednega dela s 5:1 premagal Pittsburgh in bo imel prednost domačega ledu v prvem krogu izločilnega dela, ki se bo začel naslednji teden. Ker so Vegas Golden Knightsi z 2:3 po kazenskih strelih izgubili z Dallas Starsi, so se Kralji na daljavo brez boja uvrstili v drugi del tekmovanja. Edmonton je za zdaj na 80 odigranih tekmah zbral 100 točk, v svojih vrstah ima zvezdnika lige NHL, Kanadčana Connorja McDavida in Nemca Leona Draisaitla. McDavid je prvi po doseženih točkah v ligi (122 točk, 44 golov), Dreisaitl pa četrti (109 točk, 55 golov). Kingsi so pri 96 točkah prav tako na 80 odigranih tekmah.

Kingsi si zdaj lahko privoščijo poraza v obeh zadnjih tekmah rednega dela, a ne morejo izpustiti iz rok tretjega mesta v svoji skupini. Los Angeles v naslednjih dveh večerih čakata gostovanji v Seattlu in Vancouvru. Končnica se začne 2. maja, serija pa na štiri zmage ("best of seven").

Za Los Angeles, ki bi sicer moral osvojiti vsaj še točko, če bi njegovi tekmeci zmagovali do konca prvenstva, je bila odločilna tekma Dallasu. Tam so bili Vitezi iz Las Vegasa blizu presenečenja, a je Jason Robertson v 44. minuti z drugim golom za domače izenačil na 2:2 in na koncu so odločali kazenski streli. Ti so dali zmagovalca šele v sedmem krogu, ko je edini gol dosegel Finec Miro Heiskanen.

Presenetljiv poraz je doživela vodilna ekipa lige Florida, ki jo je Boston v derbiju večera ugnal s 4:2. Odločilna sta bila gola Jaka DeBruska v 35. in Brada Marchanda v 57. minuti.