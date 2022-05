Kralji Anžeta Kopitarja visoko izgubili proti Edmontonu

Los Angeles Kings so v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL doma izgubili z 2:8 proti Edmonton Oilers, ki so s tem povedli z 2:1 v zmagah. Slovenski zvezdnik in kapetan Kings Anže Kopitar je po samostojni akciji sredi druge tretjine znižal na 1:5 ter nato podal Phillipu Danaultu za 2:5.

Hokejisti Edmontona so še drugič zapored slavili s šestimi zadetki razlike. Ekipa Los Angeles Kings je dobila prvi medsebojni dvoboj serije na štiri zmage, Edmonton je nato v domači dvorani Rogers Place po visoki zmagi s 6:0 izenačil ter po drugi zaporednem prepričljivem slavju povedel. Četrta tekma bo v noči z nedelje na ponedeljek ob četrti uri po slovenskem času prav tako v Los Angelesu.