Kralji brez Kopitarja do zmage v Chicagu

Po porazu s 4:5 po strelskih kazenskih strelih v Nashvillu so kralji tokrat končali niz štirih tekem po podaljških in izboljšali izkupiček na 4-3-3. Še na peti tekmi zaporedoma so osvojili vsaj točko. Pred njimi je še ena tekma v nizu petih gostovanj, ki so ga odprli z zmagama po podaljških v St. Louisu in Dallasu. En zadetek je k zmagi kraljev dodal še Joel Armia , ki je zadel prazna vrata.

To je bila prva zmaga Los Angelesa v sezoni po rednem delu igre. " Skrajni čas je bil ," je po tekmi dejal branilec kraljev Joel Edmundson . " Mislil sem, da bo vsaka tekma šla samo v podaljšek. Vsekakor je prijeten občutek, še posebej na gostovanju ." Trener Los Angelesa Jim Hiller je po tekmi dejal, da je ta zmaga pokazala karakter ekipe.

"V prvi tretjini sploh nismo igrali dobro, tekmeci pa so igrali zelo dobro. Morali smo ponovno oceniti, ali se nam zdita ti dve zaporedni tekmi vredni truda, in mislim, da smo na to odgovorili v zadnjih 40 minutah," je dejal Hiller. Edini gol za Chicago je dosegel Connor Bedard, vratar Arvid Soderblom pa je zbral 19 obramb.

Naslednja tekma kralje čaka v torek proti San Joseju.