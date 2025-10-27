Svetli način
Hokej

Kralji brez Kopitarja do zmage v Chicagu

Chicago, 27. 10. 2025 07.18 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
0

Alex Laferriere in Kevin Fiala sta v razmaku 1:25 minute na začetku druge tretjine dosegla gola, vratar Anton Forsberg je ubranil 22 strelov, Los Angeles Kings pa so v gosteh premagali Chicago Blackhawks s 3:1. Pri kraljih še vedno v ekipi ni poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja.

Po porazu s 4:5 po strelskih kazenskih strelih v Nashvillu so kralji tokrat končali niz štirih tekem po podaljških in izboljšali izkupiček na 4-3-3. Še na peti tekmi zaporedoma so osvojili vsaj točko. Pred njimi je še ena tekma v nizu petih gostovanj, ki so ga odprli z zmagama po podaljških v St. Louisu in Dallasu. En zadetek je k zmagi kraljev dodal še Joel Armia, ki je zadel prazna vrata.

Darcy Kuemper
Darcy Kuemper FOTO: AP

To je bila prva zmaga Los Angelesa v sezoni po rednem delu igre. "Skrajni čas je bil," je po tekmi dejal branilec kraljev Joel Edmundson. "Mislil sem, da bo vsaka tekma šla samo v podaljšek. Vsekakor je prijeten občutek, še posebej na gostovanju." Trener Los Angelesa Jim Hiller je po tekmi dejal, da je ta zmaga pokazala karakter ekipe.

Preberi še Kralji po kazenskih strelih klonili v Nashvillu

"V prvi tretjini sploh nismo igrali dobro, tekmeci pa so igrali zelo dobro. Morali smo ponovno oceniti, ali se nam zdita ti dve zaporedni tekmi vredni truda, in mislim, da smo na to odgovorili v zadnjih 40 minutah," je dejal Hiller. Edini gol za Chicago je dosegel Connor Bedard, vratar Arvid Soderblom pa je zbral 19 obramb.

Naslednja tekma kralje čaka v torek proti San Joseju.

hokej nhl los angeles kopitar
