Kralji brez Kopitarja niso bili kos Anaheimu

Anže Kopitar FOTO: AP

Kralji so na tekmi vodili že z 2:0. V prvem delu je zabil Quinton Byfield, v 32. minuti pa je Joel Armia v Crypto Areni podvojil prednost. A veselje navijačev je bilo kratkega daha. Že po 39 sekundah je znižal Ryan Strome, v 35. minuti pa je Tim Washe s svojim prvim golom v ligi NHL poskrbel za izenačenje 2:2, ki se do zadnjega piska sirene in tudi po podaljšku ni spremenilo. O izenačenosti ekip na ledu priča tudi potek o strelih na gol - 28:28. Odločali so kazenski streli, kjer je Los Angeles v drugem krogu z golom Brandta Clarka spet povedel, a je takoj nato izenačil Beckett Sennecke, v tretji pa je drugo točko Anaheimu zagotovil Mason McTavish.

Sramoten poraz prvakov

Pravi polom so si dan po obisku pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu na tradicionalnem sprejemu za prvake v Beli hiši privoščili branilci naslova Florida Panthers, ki jih je Carolina odpravila kar z 9:1. Katastrofalna je bila zadnja tretjina, ki so jo gostitelji dobili kar s 6:0. Zvezdnik večera je bil Nikolaj Ehlers s tremi goli, kar mu je v ligi uspelo že šestič. "Zame je bilo zelo zabavno," je učinkovitost komentiral Danec.

"Hvala bogu, da nas že v soboto čaka nova tekma. Kaj takega se že dolgo ni zgodilo," pa je po tekmi dejal trener Floride Paul Maurice. Njegova ekipa je po 46 tekmah šele na 12. mestu zahoda in nujno potrebuje zmage za uvrstitev v končnico.

Detroitu kaže dobro

Carolina si drugo mesto na vzhodu deli z Detroitom, ki je ponoči s 4:2 ugnal San Jose in je prvič po letu 2016 na poti v končnico. Navijači v ameriški prestolnici avtomobilov upajo na vrnitev časov ob prelomu tisočletja, ko so v Michiganu tudi s petimi legendarnimi ruskimi okrepitvami (Vjačeslav Fetisov, Igor Larionov, Sergej Fedorov, Vjačeslav Kozlov, Vladimir Konstantinov) osvajali naslove in spremenili način igre v ligi. Tokrat sta tekmo v zadnji tretjini v korist Detroita odločila Dylan Larkin in Marco Kasper, ki je zadel prazen gol.

