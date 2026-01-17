Naslovnica
Hokej

Kralji brez Kopitarja niso bili kos Anaheimu

Los Angeles, 17. 01. 2026 09.59 pred 29 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL po izvajanju kazenskih strelov izgubili sosedski dvoboj z Anaheimom z 2:3 in na zahodu zdrsnili že na deseto mesto. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar tudi tokrat ni igral zaradi poškodbe. Po dnevu premora ekipi čaka povratni dvoboj v Anaheimu.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Kralji so na tekmi vodili že z 2:0. V prvem delu je zabil Quinton Byfield, v 32. minuti pa je Joel Armia v Crypto Areni podvojil prednost.

A veselje navijačev je bilo kratkega daha. Že po 39 sekundah je znižal Ryan Strome, v 35. minuti pa je Tim Washe s svojim prvim golom v ligi NHL poskrbel za izenačenje 2:2, ki se do zadnjega piska sirene in tudi po podaljšku ni spremenilo. O izenačenosti ekip na ledu priča tudi potek o strelih na gol - 28:28.

Odločali so kazenski streli, kjer je Los Angeles v drugem krogu z golom Brandta Clarka spet povedel, a je takoj nato izenačil Beckett Sennecke, v tretji pa je drugo točko Anaheimu zagotovil Mason McTavish.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sramoten poraz prvakov

Pravi polom so si dan po obisku pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu na tradicionalnem sprejemu za prvake v Beli hiši privoščili branilci naslova Florida Panthers, ki jih je Carolina odpravila kar z 9:1. Katastrofalna je bila zadnja tretjina, ki so jo gostitelji dobili kar s 6:0.

Zvezdnik večera je bil Nikolaj Ehlers s tremi goli, kar mu je v ligi uspelo že šestič. "Zame je bilo zelo zabavno," je učinkovitost komentiral Danec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hvala bogu, da nas že v soboto čaka nova tekma. Kaj takega se že dolgo ni zgodilo," pa je po tekmi dejal trener Floride Paul Maurice. Njegova ekipa je po 46 tekmah šele na 12. mestu zahoda in nujno potrebuje zmage za uvrstitev v končnico.

Detroitu kaže dobro

Carolina si drugo mesto na vzhodu deli z Detroitom, ki je ponoči s 4:2 ugnal San Jose in je prvič po letu 2016 na poti v končnico.

Navijači v ameriški prestolnici avtomobilov upajo na vrnitev časov ob prelomu tisočletja, ko so v Michiganu tudi s petimi legendarnimi ruskimi okrepitvami (Vjačeslav Fetisov, Igor Larionov, Sergej Fedorov, Vjačeslav Kozlov, Vladimir Konstantinov) osvajali naslove in spremenili način igre v ligi.

Tokrat sta tekmo v zadnji tretjini v korist Detroita odločila Dylan Larkin in Marco Kasper, ki je zadel prazen gol.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Enako število točk kot Detroit in Carolina ima na vzhodu tudi vodilna Tampa. Strele so v St. Louisu nevarno pokale ob igri z igralcem več v drugi tretjini, ko sta Nikita Kučerov in Oliver Bjorkstrand izničila prednost domačih.

V nadaljevanju in pri izvajanju kazenskih strelov pa se je vratar St. Louisa Andrej Vasilevskij spremenil v strelovod, v izvajanju kazenskih strelov pa je drugo točko domačim zagotovil Jordan Kyrou ter prekinil niz 11 zaporednih zmag Tampe.

Za presenečenje je poskrbel Nashville na gostovanju pri vodilni ekipi lige Coloradu. V Denverju je vse potekalo v ritmu country-glasbe. Na uvodu je Colorado skušal pokvariti ples moštva iz Tennesseeja (2:2), na koncu pa so gostje slavili kar s 7:3. Ryan O'Reilly je za zmagovalce zadel trikrat.

Izidi:

Detroit Red Wings - San Jose Sharks 4:2

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 9:1

St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning 3:2 (kazenski streli)

Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:7

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2:3 (kazenski streli)

