Kralji brez poškodovanega Kopitarja izgubili na domačem ledu

Zadetke so za goste dosegli tudi Jevgenij Malkin , Connor Dewar in kapetan Sidney Crosby , za katerega je bila to 1000. tekma v karieri. Vratar Arturs Silovs je za Pingvine zbral 30 obramb.

Filip Hallander je na svoji sedmi tekmi dosegel svoj prvi gol v karieri NHL, s katerim je Pingvinom zagotovil vodstvo, ko je po 6:50 minutah igre v zadnji tretjini izkoristil odbit plošček Rickarda Rakella in zadel za prednost s 3:2.

Za Kralje sta zadetka v uvodni tretjini prispevala Warren Foegele in Kevin Fiala, kljub dobremu začetku pa so Kralji izgubili še tretjič v nizu. Vratar Anton Forsberg je zbral 22 obramb.

Los Angelesu se je odsotnost kapetana Anžeta Kopitarja, ki se sooča s poškodbo spodnjega dela telesa, močno poznala, saj so bili prisiljeni spremeniti prve tri napade. Kljub temu so odigrali najboljšo tretjino v sezoni, nato pa zaradi slabše obrambe in nepotrebnih kazni izgubili tekmo.

Poleg Kopitarja so pri gostiteljih prav tako zaradi poškodbe spodnjega dela telesa pogrešali tudi prvega vratarja Darcyja Kuemperja.

Naslednja tekma Kralje čaka v soboto, ko bodo gostili Carolina Hurricanes. Za zdaj še ni znano, ali se bo Kopitar že lahko vrnil v ekipo.